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Аргентина: В Чос-Малаль видели НЛО

Вторник, 05 Июня 2018 07:55
Аргентина: В Чос-Малаль видели НЛО Фото из открытых источников

Мариса Сан Мартин сообщила, что поздним вечером 29 мая 2018 года в сельской местности в 30 километрах от города Чос-Малаль, расположенного на западе Аргентины, видела неопознанный летающий объект.

 

«Я была в 50 метрах от дома, когда увидела огни, осветившие все вокруг, - сказала женщина. – Моя мать была в панике, потому что мы не знали, что это было».

 

По словам местной жительницы, НЛО появился в 20:30 и двигался на небольшой высоте со стороны города.

 

«Он летел на высоте около 6 метров. Мы наблюдали за ним около 20 минут, а затем он ушел, - сказала Мариса. - Два года назад произошло нечто подобное».

 

Женщина отрицает, что это был беспилотник, так как горный район, где была замечена «летающая тарелка», труднодоступен для машин, с которого могли бы управлять летающим устройством.

 

«Многие восприняли это как шутку, но есть несколько человек, которые видели НЛО в самом Чос-Малале», - сказала женщина.

Воронина Светлана Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО
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