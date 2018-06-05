Аргентина: В Чос-Малаль видели НЛО

Мариса Сан Мартин сообщила, что поздним вечером 29 мая 2018 года в сельской местности в 30 километрах от города Чос-Малаль, расположенного на западе Аргентины, видела неопознанный летающий объект.
«Я была в 50 метрах от дома, когда увидела огни, осветившие все вокруг, - сказала женщина. – Моя мать была в панике, потому что мы не знали, что это было».
По словам местной жительницы, НЛО появился в 20:30 и двигался на небольшой высоте со стороны города.
«Он летел на высоте около 6 метров. Мы наблюдали за ним около 20 минут, а затем он ушел, - сказала Мариса. - Два года назад произошло нечто подобное».
Женщина отрицает, что это был беспилотник, так как горный район, где была замечена «летающая тарелка», труднодоступен для машин, с которого могли бы управлять летающим устройством.
«Многие восприняли это как шутку, но есть несколько человек, которые видели НЛО в самом Чос-Малале», - сказала женщина.
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