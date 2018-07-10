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Ученые обучили искусственный интеллект созданию моделей молекул

Вторник, 10 Июля 2018 10:40
Ученые обучили искусственный интеллект созданию моделей молекул Фото из открытых источников

Ученые из Соединенных Штатов Америки создали нейронную сеть, которая может составлять модели химических молекул со стопроцентной достоверностью. Об уникальной разработке пишет научное издание Naked Science.

 

Речь идет о приближенном к искусственному интеллекту алгоритме, который, по словам сотрудников Лаборатории ИИ Массачусетского технологического института, может произвести настоящую революцию в химии.

 

"Подобная система уже существовала, но она могла применяться лишь в очень ограниченном спектре задач. Наша разработка позволяет работать с молекулярными графами, то есть химики получают полные структурные формулы соединений. Вряд ли вы способны осознать всю крутость системы, но уж поверьте на слово — она творит настоящие чудеса", — говорят американские ученые.

 

Для того, чтобы создаваемые нейросетью модели химических молекул были на сто процентов достоверными, систему обучили на двухсот пятидесяти тысячах молекулярных графов.

 

Предполагается, что разработка ученых из MIT позволит специалистам создавать лекарственные препараты с качественно новым уровнем эффективности. В общем, будущее, если вкратце, уже наступило.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Искусственный интеллект
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