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Ученые научили нейросеть заглядывать в будущее‍

Четверг, 14 Июня 2018 12:07
Ученые научили нейросеть заглядывать в будущее‍ Фото из открытых источников

Нейронную сеть, способную предугадывать будущее, создали в Германии. Разработчики уникальной технологии планируют представить свое детище на конференции по машинному зрению и распознаванию изображений, которая пройдет в Солт-Лейк-Сити (США).

 

"Помощник повара всегда точно знает, что будет делать его босс в следующий момент времени, поэтому может заранее подать нужные инструменты и посуду, а также выполнить какие-то другие предварительные действия. Но для алгоритмов, которые претендуют на то, чтобы называться искусственным интеллектом, такие задачи слишком сложны. Так, по крайней мере, считалось до недавнего времени", — говорят создатели уникальной нейросети, сотрудники Боннского университета.

 

Для того, чтобы обучить нейросеть, ученые "скормили" ей несколько десятков коротких отрезков видео, демонстрирующих процесс приготовления салата (смотрите видео ниже). Действия, которые осуществляли повара на видео, были, при этом, описаны в текстовом виде. Обучившись на роликах с описаниями, нейронная сеть научилась предугадывать действия людей, готовящих салаты.

 

Предполагается, что подобные технологии могут быть применены в системах, на основе которых реализуется концепция "умного" дома — ИИ, например, может заранее разогреть духовку, если заметит, что вы собрались печь пирог.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости нейросети
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