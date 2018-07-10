Учёные получили "жидкий свет" при комнатной температуре

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Свет может вести себя не только как волна или частица, но и как жидкость — заявляют физики, которым впервые в истории науки удалось получить "жидкий свет" в условиях комнатной температуры.

Речь идет о довольно странной форме материи, которая представляет собой одновременно сверхтекучее вещество с нулевым трением и вязкостью и вид конденсата Бозе — Эйнштейна. Некоторые ученые считают, что такое вещество можно называть пятым состоянием материи.

"Обыкновенное световое излучение — это весьма непростая штука, т.к. оно ведет себя как волна или частица, но свет, по крайней мере, распространяется исключительно по прямой. Но если мы говорим о жидком свете, то не все так однозначно", — говорят ученые.

Конденсат Бозе — Эйнштейна, который ученые смогли получить при комнатной температуре, не подчиняется законам классической физики — это вещество описывается правилами квантового мира, которые в целом выглядят совершенно фантастически.

"Жидкий свет, или сверхжидкость — это чрезвычайно интересное вещество, которое может ответить на многие загадки квантового мира", — говорят сотрудники Политехнической школы Монреаля, получившие уникальное вещество.