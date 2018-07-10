Вторник 10 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Учёные получили "жидкий свет" при комнатной температуре

Учёные получили "жидкий свет" при комнатной температуре

Вторник, 10 Июля 2018 10:08
Учёные получили &quot;жидкий свет&quot; при комнатной температуре Фото из открытых источников

Свет может вести себя не только как волна или частица, но и как жидкость — заявляют физики, которым впервые в истории науки удалось получить "жидкий свет" в условиях комнатной температуры.

 

Речь идет о довольно странной форме материи, которая представляет собой одновременно сверхтекучее вещество с нулевым трением и вязкостью и вид конденсата Бозе — Эйнштейна. Некоторые ученые считают, что такое вещество можно называть пятым состоянием материи.

 

"Обыкновенное световое излучение — это весьма непростая штука, т.к. оно ведет себя как волна или частица, но свет, по крайней мере, распространяется исключительно по прямой. Но если мы говорим о жидком свете, то не все так однозначно", — говорят ученые.

 

Конденсат Бозе — Эйнштейна, который ученые смогли получить при комнатной температуре, не подчиняется законам классической физики — это вещество описывается правилами квантового мира, которые в целом выглядят совершенно фантастически.

 

"Жидкий свет, или сверхжидкость — это чрезвычайно интересное вещество, которое может ответить на многие загадки квантового мира", — говорят сотрудники Политехнической школы Монреаля, получившие уникальное вещество.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости свет
Главное за сутки
"Прогресс МС-09" достиг МКС за рекордно короткое время "Прогресс МС-09" достиг МКС за рекордно короткое время Грузовой корабль "Прогресс МС-09" пристыковался к Международной космической станции (МКС), впервые долетев до нее по сверхкороткой схеме. Полет длился менее четырех часов, сообщили во вторник в российском Центре управления полетами…
Туск: Отказ от Brexit после отставок министров в Британии вполне вероятен Туск: Отказ от Brexit после отставок министров в Британии вполне вероятен Председатель Европейского совета Дональд Туск прокомментировал отставку британского министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса и министра иностранных дел Бориса Джонсона. Об этом он написал на своей странице в твиттере, сообщает …
ФИФА оштрафовала Вукоевича после матча ЧМ с россиянами ФИФА оштрафовала Вукоевича после матча ЧМ с россиянами Хорватский футбольный союз (HNS) отстранил делегата национальной сборной и помощника тренера Огнена Вукоевича от работы на чемпионате мира по футболу за видео, в котором он посвящает победу над российской командой…
Читайте также
В Египте обнаружили загадочный черный гранитный саркофаг‍ В Египте обнаружили загадочный черный гранитный саркофаг‍ Изготовленный из черного гранита саркофаг, найденный египетскими археологами в Александрии, является самым крупным объектом такого типа — этот факт в немалой степени удивил даже бывалых исследователей гробниц. По данным локального…
Учёные: Собаки мирятся в разы реже своих собратьев-волков‍ Учёные: Собаки мирятся в разы реже своих собратьев-волков‍ Способность быстро мириться после ссоры является одним из ключевых эволюционных приобретений волков, потому что именно благодаря этой особенности волки могут нормально жить в стае. У собак, как выяснили ученые, эта…
Ученые создали первые искусственные яичники‍ Ученые создали первые искусственные яичники‍ Искусственные яичники, созданные учеными из Дании, помогут забеременеть огромному количеству женщин — говорится в анонсе конференции Европейского общества по вопросам репродукции и эмбриологии, которая проходит в Барселоне в эти дни.…
Тема дня
В Европе открывается новый фронт войны с исламизмом В Европе открывается новый фронт войны с исламизмом

Похоже, "мигрантскому раю", особенно для выходцев из мусульманских стран, в Западной Европе действит...

Фото
Расступившееся море: Библейское чудо в Чиндо Расступившееся море: Библейское чудо в Чиндо

Всем известна история о Моисее, который заставил расступиться Красное море, чтобы спасти израильтян ...

Интернет и СМИ
Опрос

Как вы оцениваете организацию ЧМ?

 

Анекдот дня

Очень жадный комар закрывает форточку, чтобы другие не залетели.

Еще »
Самые популярные материалы
Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей
С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю
Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России? Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России?
Россия продолжает наращивать военное превосходство Россия продолжает наращивать военное превосходство
Россия выигрывает "битву за заложников"? Россия выигрывает "битву за заложников"?
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.