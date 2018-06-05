Два черновика Эйнштейна продают на аукционе за 193,5 тыс долларов

На аукционе, который состоится в американском Бостоне, продадут две рукописи Альберта Эйнштейна — сообщают официальные представители аукционного дома RR Auctions.
Черновики Эйнштейна, среди которых есть материалы, связанные с общей теорией относительности, будут выставлены на торги с начальной стоимостью в сто девяносто три с половиной тысячи долларов США.
"Одна из работ — это рукопись на двух страницах, которая подтверждает общую теорию относительности. Это, как мы полагаем, один из самых впечатляющих рукописных текстов Эйнштейна, так что начальная цена является весьма демократичной", — цитирует британский таблоид Daily Express Роберта Ливингстона, исполнительного главу RR Auctions.
Аукционы, на которых продают связанные с Эйнштейном артефакты, происходят довольно часто. Недавно, например, на торгах, устроенных домом Bonhams, продали скрипку, которая когда-то принадлежала великому ученому. Инструмент ушел с молотка за четыреста двадцать тысяч долларов. "Эйнштейн играл на скрипке с самого детства — это занятие, как он неоднократно отмечал, помогало ему сконцентрироваться на научных размышлениях", — говорят эксперты.
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