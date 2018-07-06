Ученые узнали, что древние индейцы завезли собак из Сибири‍

Фото из открытых источников

Вымершие собаки североамериканских индейцев не были одомашненными волками, как предполагалось ранее. Ученые узнали, что собаки индейцев на самом деле были родственниками сибирских лаек, попавшими в Америку вместе с переселенцами еще в ледниковую эпоху.

Материал, посвященный происхождению собак североамериканских индейцев, был подготовлен российскими и зарубежными генетиками и опубликован в издании Science.

"Все знают о геноциде, которому подвергались индейцы Северной Америки. Но мало кто знает, что собакам, которых держали индейцы, пришлось еще хуже — они полностью исчезли после того, как на континент высадились европейцы", — рассказывает сотрудник университета Иллинойса в Урбане-Шампейн, Рипан Малхи.

Для того, чтобы проследить генетическую историю собак индейцев, ученые извлекли фрагменты ДНК из костей примерно семидесяти собак, обнаруженных при раскопках индейских поселений.

Предполагалось, что ДНК-анализ покажет родство с "американскими" породами — то есть, например, с чихуахуа или лабрадорами. Но к удивлению ученых выяснилось, что собаки индейцев были гораздо ближе к азиатским породам, в частности — к сибирским лайкам. Это говорит о том, что собаки индейцев попали на континент вместе со своими хозяевами.