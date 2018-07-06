Учёные: Собаки мирятся в разы реже своих собратьев-волков‍

Фото из открытых источников

Способность быстро мириться после ссоры является одним из ключевых эволюционных приобретений волков, потому что именно благодаря этой особенности волки могут нормально жить в стае. У собак, как выяснили ученые, эта способность почему-то утратилась.

"Собаки не могут столь же быстро, как волки, преодолевать последствия конфликтов, которые неизбежно возникают между разными особями. Если поссорившиеся волки могут помириться уже спустя несколько минут и начать, например, вместе играть, то у собак все иначе — особи, между которыми произошел конфликт, будут еще довольно долго избегать друг друга. Мы подтвердили это по итогам большого экспериментального исследования", — пишут ученые со страниц научного издания Royal Society Open Science.

Ученые объясняют эту весьма существенную разницу в поведении родственных животных стайным образом жизни волков, который просто невозможен без способности забывать конфликты.

Но ведь собаки тоже считаются стайными животными! Да, но, как видим, некоторые важные признаки стайности они утратили. Исследователи полагают, что это произошло в результате тысяч лет жизни бок о бок с человеком.