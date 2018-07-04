В MIT создали дешевые ножные протезы из нейлона‍

Протезы из нейлона, созданные учеными из Массачусетского технологического института (США), позволят удешевить протезирование конечностей в несколько раз — пишет научное издание Journal of Mechanical Design.
Разработка ученых из MIT несколько более обширная, чем просто протезы — речь идет о целой технологии, благодаря которой можно, например, осуществлять индивидуальный подбор размера протеза, а также степень его жесткости и другие специфические параметры, связанные с массой тела и конфигурацией сохранившейся ноги.
"Наш подход довольно сильно отличается от распространенных методов создания протезов. То есть, мы не стремимся точно воспроизвести форму человеческой ступни или голеностопного сустава, зато точно воспроизводим функции голени, что гораздо более важно для нормальной ходьбы", — говорят создатели протеза.
Для того, чтобы сделать искусственную ногу максимально комфортной для ее пользователя, ученые задействовали сложные математические модели.
Первые же проведенные тесты показали высокую результативность выбранной стратегии — протезы действительно получились очень легкими и удобными.
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