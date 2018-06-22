Ученые создали синтетическую кожу для протезов, передающую болевые ощущения

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Искусственная кожа для протезов, созданная учеными из Соединенных Штатов Америки, может посылать сигналы о болевых ощущениях в нервные соединения носителя протеза. Материал, посвященный уникальной технологии, был опубликован в журнале Science Robotics.

Протезы, при помощи которых можно получать тактильную информацию, не являются новинкой, однако ощущение боли обычно обходится создателями продвинутых протезов стороной — просто потому, что оно является не самым желаемым.

Ощущение боли, тем не менее, является довольно важным — оно, в частности, помогает сохранить в целостности довольно дорогостоящие протезы. В общем, протез, который передает в мозг болевые сигналы, если его, скажем, прищемить дверью, является гораздо более совершенным с технологической точки зрения, чем тот, который не передает.

Для того, чтобы создать такой протез, сотрудникам Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса разработали синтетические ноцицепторы, а затем протестировали их на мужчине с ампутированными руками. Полученная в итоге технология пока что далека от совершенной (искусственная кожа может распознавать только боль от механического воздействия), однако она открывает путь к созданию протезов будущего.