Историки обнаружили сообщения о полярных сияниях в Мексике‍

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Легендарный солнечный супершторм, который обрушился на нашу планету в 1859 году, был столь невероятно интенсивным, что полярные сияния наблюдались даже в Мексике. Ученые, которые изучали архивы мексиканской прессы, наткнулись на подтверждение этого факта.

Геомагнитный шторм, о котором идет речь, продолжает оставаться самым мощным явлением такого рода за всю историю наблюдений.

Плотность потока заряженных частиц, сгенерированных Солнцем, была такой высокой, что полярные сияния возникали даже на Кубе.

Об авроре на Кубе, впрочем, было известно уже давно, о вот свидетельства, согласно которым зрелищное небесное явление было видно даже на территории Мексики (которая еще южнее) — это что-то новое.

"Аврора действительно фиксировалась в Мексике — об этом говорят, например, архивы газеты La Sociedad. Если посмотреть на заметку, опубликованную в номере от двенадцатого сентября 1859-го, то не остается никаких сомнений, потому что там весьма детально описано типичное северное сияние", — говорит мексиканский историк Консуэло Куэвас-Кардона, который исследовал архивы вместе с геофизиком Хуаном Гонсалесом-Эспарсой.