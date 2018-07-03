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В России началась разработка модуля для высадки на Луне

Вторник, 03 Июля 2018 12:45
В России началась разработка модуля для высадки на Луне Фото из открытых источников

Высадке российских космонавтов на Луне — быть. Такой вывод можно сделать из заявления представителей ракетно-космической корпорации "Энергия", согласно которому накануне стартовал процесс определения облика спускаемого лунного аппарата.

 

Сведения о старте разработки лунного модуля содержатся в годовом отчете РКК "Энергия" — соответствующие расходы предусмотрены Федеральной космической программой Российской Федерации, которая охватывает 2016-2025 годы.

 

В течение этого периода в России должен быть создан потенциал, который позволит приступить к полномасштабным исследованиям нашего естественного спутника после 2025-го года. Таким образом, российские космонавты должны высадиться на Луне к 2030 году.

 

"Стартовали работы по созданию технического облика взлетно-посадочной техники, при помощи которой будет осуществляться высадка на Луне. Оборудование, облик которого определяется сейчас, будет доставляться на окололунную орбиту при помощи сверхтяжелой ракеты-носителя", — говорят в РКК "Энергия".

 

Предполагается, что элементы российского лунного модуля сперва доставят на станцию Lunar Orbital Platform — Gateway, которая появится на орбите Луны в результате международного проекта.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Луна
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