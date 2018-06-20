Фазы Луны расскажут об опыте Души

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С древних времен астрологи связывали с фазами Луны то, что называют кармой. То есть тот груз и тот опыт, который успела получить ваша душа в своих предыдущих воплощениях – прошлых жизнях. Очень многие сейчас говорят о карме, но практически никто не может толком объяснить, что это такое.

Между тем узнать свой лунный гороскоп – это практически единственный и очень точный и доступный для всех способ получить представление о своей карме. Ведь в каждую фазу Луны рождаются люди с определенным типом кармического груза. Чтобы определить фазу Луны, в которую вы родились, нужно воспользоваться лунным календарем за ваш год рождения либо за год, когда вам было количество лет, кратное девятнадцати.

Первая фаза Луны (Новолуние)

Чем ближе к началу лунного цикла родился человек, тем больше влияет на него Луна, тем женственнее и нежнее его душа. Поэтому, люди, рожденные в первую фазу (за исключением дней Гекаты, о которых мы поговорим отдельно), мягки, поэтичны, дружелюбны, отзывчивы. Все лучшие женские свойства и качества у рожденных в первую фазу выражены наиболее ярко. Именно поэтому в древней Индии идеальным считался брак с женщиной, рожденной в первую фазу Луны.

Люди, рожденные в первую фазу Луны, — это еще не пробужденные души. У них практически нет никакого опыта предыдущих воплощений – возможно, это их первое воплощение в человеческом облике. Можно сказать, что они – новички в этом мире. Это люди девственной души. Они как бы еще не совсем проснулись и потому не очень хорошо ориентируются в окружающей их реальности. Это «спящие красавицы». Они еще ждут своего принца, который придет к ним, как в сказке, поцелует их и наконец разбудит. Это могут быть слегка заторможенные люди. Они мало что понимают в окружающем мире, еще не знают, как на него реагировать, и часто теряются. Но им все интересно, и они готовы впитывать в себя все впечатления подряд, без разбору. При этом они подсознательно защищают свой внутренний мир от грубых посторонних вторжений. Они чувствуют, что их нежная душа еще неопытна и очень ранима, что непрошеное вмешательство может нанести им серьезную травму. А потому они не позволяют никому слишком глубоко проникать в свою душу.

В своих лучших проявлениях это люди чистой души и самых светлых душевных помыслов. Но это могут быть и инфантильные, неразвитые люди, с медленно пробуждающейся эмоциональностью. Правда, в любом случае это люди с огромными потенциальными возможностями. У них, как у детей, все еще впереди, они могут выбрать любую дорогу. Им надо только пробудить свои скрытые резервы, осознать свои цели и научиться владеть эмоциями.

Вторая фаза Луны (Первая четверть)

Это пробужденные души. Они уже успели получить эмоциональный опыт, но еще не перегружены, не отягощены большим количеством переживаний. Луна во второй фазе раскрывается во всей красе. Так и люди, рожденные во вторую фазу, отличаются пробужденной яркой эмоциональностью. И эта эмоциональность здоровая, неназойливая, без истеричности и всевозможных перехлестов. Эти люди очень восприимчивы, проницательны, но их эмоции некогда не выплескиваются через край – они знают меру в самовыражении. Они чувствительны, но при этом устойчивы в жизни.

Самые гармоничные люди рождаются в середине второй фазы. Их внутренняя жизнь полностью соответствует внешнему самовыражению, эмоции проявляются открыто и адекватно. Они способны и разобраться в своих чувствах, и проявить их, но в то же время не будут устраивать душевный стриптиз, чрезмерно раскрываясь перед окружающими. Эти люди живут очень насыщенной эмоциональной жизнью. Но им не всегда хватает способности расслабиться. Они всегда активны, и им трудно настроиться на созерцательный отстраненный взгляд на себя и на мир. Они абсолютно не склонны к самоанализу. Люди, рожденные во вторую фазу, ближе к полнолунию, менее устойчивы эмоционально. У них очень подвижная психика, и они иногда поддаются неконтролируемым всплескам эмоций.

Третья фаза Луны (Полнолуние)

На стыке второй и третьей фаз наблюдается полнолуние. Люди, рожденные в полнолуние, обладают чрезмерной эмоциональностью, доходящей до развинченности. Они легко заражают своими эмоциями окружающих и часто становятся причиной массовой паники или истерики. Им все время хочется выйти из общепринятых рамок, поэтому их может занести неведомо куда. В связи с этим они нуждаются в чьей-то помощи извне – ведь под воздействием мимолетных импульсов, которые управляют их поведением, они могут начать беспорядочно метаться из стороны в сторону. При этом они очень недовольны собой, склонны ругать себя и критически к себе относиться. Лунное Рейки 2

Недовольство собой тоже может их очень далеко завести – не случайно статистика свидетельствует, что в полнолуние рождается наибольшее число самоубийц. Рожденным в полнолуние надо стараться выработать внутренний стержень, которого им так не хватает. Люди, рожденные в третью фазу, — это уже окончательно проснувшиеся души, получившие большой опыт в предыдущих воплощениях. Они уже так много познали, что для них практически нет внутренних запретов и ограничений. Они готовы ко всему, способны воспринять и впитать в себя все, что угодно, — и хорошее, и плохое, и черное, и белое, и высокое, и низкое, и темное, и светлое. Им дана широчайшая свобода и право практически неограниченного выбора. Но это не столько благо, сколько испытание.

Этим людям под силу стать как проводниками Божественного сознания, посредниками между Богом и людьми, так и самыми черными магами. Им много дано, но с них очень много спрашивается. Чтобы не пойти по пути служения тьме, им надо быть очень взыскательными к себе.

Четвертая фаза Луны (Последняя четверть)

В эту фазу рождаются души, которые уже испытали практически все, что только можно. Они, что называется, прошли огонь, воду и медные трубы. Они уже рождаются с огромным эмоциональным опытом. Можно сказать, что они с детства становятся зрелыми. Бывает, что он избытка этого опыта, особенно негативного, они как бы закостеневают и уже от рождения имеют сдавленную, ущемленную эмоциональность – ущербную, как и Луна в четвертой фазе. В них кипят страсти, но внешне при этом они могут выглядеть эмоционально заторможенными. Но то малейшего раздражающего фактора они могут взорваться и на не стоящую внимания мелочь отреагировать чрезвычайно бурно. У этих людей в подсознании есть память обо всем – и о добре, и о зле.

В своих предыдущих воплощениях они уже прошли через все возможные обольщения и искушения, хлебнули вволю и света, и тьмы. Поэтому если людей третьей фазы все еще тянет к «чернухе», то люди четвертой фазы уже точно знают, что им туда не надо, потому что они там уже были и видели такое, что не приведи Господь. Можно сказать, что в их душе живет проснувшийся дракон, который успел натворить зла. И теперь им надо непременно победить этого дракона в себе, если они хотят нормально жить дальше. Для этого им надо научиться управлять собою, адекватно реагировать на окружающее, без резких эмоциональных вспышек. Если они победят сами себя, то могут приобрести большую магическую силу.

Дни Гекаты

К концу четвертой фазы наступают дни Гекаты – самые тяжелые дни каждого лунного месяца. О рожденных в эти дни людях надо сказать особо. Люди, рожденные в два последних дня лунного месяца, перед новолунием, страдают от неразрешимых внутренних противоречий, часто испытывают жестокие душевные страдания. В их подсознании слишком тяжелый груз – или, как еще говорят, у них очень тяжелая карма. Они могут страдать от различных страхов, кошмаров, могут стать очень большими грешниками. Но если у них хватит сил справиться с собой, очиститься, они смогут подготовить себя к возрождению души.

ГекатаЛюди же, рожденные в третий и четвертый дни Гекаты, сразу после новолуния, — это души настолько неискушенные и неразвитые, что поддаются любому влиянию. Именно из таких людей иногда делают живых роботов – зомби и используют их для разных черных дел, вплоть до заказных убийств. Ведь людей, рожденных в третий и четвертый день Гекаты, очень легко и зазомбировать, и загипнотизировать, и полностью подчинить своей воле. Но если эти люди чутки к природе, они могут взять у нее силы, благодаря чему сохранить свою чистоту, а впоследствии и развиться эмоционально.

Дни затмения

Но особо тяжело людям, родившимся в лунное затмение. Главная их особенность в том, что они никогда не бывают свободны в своем жизненном выборе. Все события их жизни фатально предопределены, от них самих ничего не зависит. Поэтому им остается лишь смириться со своей судьбой, какой бы они ни была. Только так они могут хоть как-то облегчить свою участь. Чем ближе к концу лунного месяца, тем более развитые души рождаются, тем больше воплощений они успели пройти. И тем больше отягощена их карма, тем труднее им жить на свете. Тем не менее это опытные, сильные, созревшие души. Но тем больше с них и спрашивается.

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