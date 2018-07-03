Секрет раскрыт: Как коалы справляются с ядовитыми растениями

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Полностью расшифровав ДНК коал, австралийские генетики наконец поняли, как конкретно этим сумчатым медведям удается усваивать ядовитые для большинства животных листья эвкалиптовых деревьев.

"Геном австралийских коал оказался более объемным, чем геном человека — в ДНК коал 3.42 млрд пар нуклеотидов, тогда как в ДНК человека 3.2 млрд. При этом, у коал всего 16 пар хромосом (у человека — 23)", — отмечают ученые.

Самая интересная особенность коал — их диета, основанная на листьях эвкалипта. Которые, если что, содержат чрезвычайно токсичные для большинства живых существ соединения. Приспособившись к столь специфическому питанию, коалы, как отмечают ученые, лишили себя конкуренции на пищевом поприще.

"В ДНК коал есть целых двадцать четыре гена, которые отвечают за распознавание горького вкуса. Плюс, у коал есть шесть генов, которые кодируют рецепторы, способные улавливать даже едва летучие вещества. У других австралийских сумчатых, если что, гораздо меньше таких генов. Что же касается способности коал справляться с ядами, которые присутствуют в составе эвкалипта, то она обусловлена уникальными генами, кодирующими цитохромы Р450", — рассказывают ученые.