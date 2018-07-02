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Акула пыталась утащить под воду туристку, которая хотела ее покормить

Понедельник, 02 Июля 2018 10:33
Акула пыталась утащить под воду туристку, которая хотела ее покормить Фото из открытых источников

Жительница Австралии, которая хотела покормить акул, едва не поплатилась за это своей жизнью — один из подводных хищников ухватил женщину за палец и чуть было не утянул ее на дно. Смотрите ниже видео с шокирующим инцидентом.

 

По данным локального тв-канала Seven News, происшествие имело место в Кимберли — женщина кормила акул-нянек, находясь на яхте. Но в какой-то момент что-то пошло не так — одна из акул схватила еду вместе с пальцем австралийки и попыталась утопить ее.

 

"Я чувствовала, как мой палец буквально слезает с кости. И это было ужасно — осознавать, как ты остаешься без части своего тела", — рассказывает пострадавшая Мелисса Браннинг. Палец, однако, остался на месте — медики говорят, что женщине удалось отделаться трещиной кости и повреждением связок.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости акула
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