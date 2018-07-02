Акула пыталась утащить под воду туристку, которая хотела ее покормить

Жительница Австралии, которая хотела покормить акул, едва не поплатилась за это своей жизнью — один из подводных хищников ухватил женщину за палец и чуть было не утянул ее на дно. Смотрите ниже видео с шокирующим инцидентом.
По данным локального тв-канала Seven News, происшествие имело место в Кимберли — женщина кормила акул-нянек, находясь на яхте. Но в какой-то момент что-то пошло не так — одна из акул схватила еду вместе с пальцем австралийки и попыталась утопить ее.
"Я чувствовала, как мой палец буквально слезает с кости. И это было ужасно — осознавать, как ты остаешься без части своего тела", — рассказывает пострадавшая Мелисса Браннинг. Палец, однако, остался на месте — медики говорят, что женщине удалось отделаться трещиной кости и повреждением связок.
Каждый раз, когда в Североатлантическом альянсе принимаются пытаться говорить что-то о "диалоге" с ...
Когда-то на берегу японского города Рикудзэнтаката произрастала сосновая роща Таката Мацубара. В ней...
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.