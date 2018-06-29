Ученые узнали, как перепрограммировать мозг

Американские ученые отчитались об успешном завершении эксперимента, в ходе которого им удалось перепрограммировать нейросети в мозге лабораторных мышей. Соответствующее исследование, как сообщает авторитетное издание Science, позволило ученым лучше разобраться в основах нейропластичности.
Нейронные сети, при помощи которых функционирует мыслительный орган, являются весьма пластичными, но вместе с тем стабильными структурами — они могут меняться в ответ на те или иные сенсорные раздражители, но сохраняют при этом свои основные свойства.
"В основе нейропластичности лежит довольно простой принцип — сигнал, который проходит по отдельной нервной клетке в конкретный момент времени, усиливает или ослабляет связи этой клетки с другими". Все вроде бы просто, но, на самом деле, не совсем", — отмечают сотрудники Массачусетского технологического института.
Для того, чтобы разобраться с нейропластичностью как следует, ученые занялись перепрограммированием нейронных сетей зрительной коры мышей. По итогам опыта ученые заявили, что ничего подобного в истории науки не было, то есть перепрограммирование нейронов является принципиально новым и очень перспективным методом взаимодействия с мозгом.
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