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Ученые узнали, как перепрограммировать мозг

Пятница, 29 Июня 2018 13:50
Ученые узнали, как перепрограммировать мозг Фото из открытых источников

Американские ученые отчитались об успешном завершении эксперимента, в ходе которого им удалось перепрограммировать нейросети в мозге лабораторных мышей. Соответствующее исследование, как сообщает авторитетное издание Science, позволило ученым лучше разобраться в основах нейропластичности.

 

Нейронные сети, при помощи которых функционирует мыслительный орган, являются весьма пластичными, но вместе с тем стабильными структурами — они могут меняться в ответ на те или иные сенсорные раздражители, но сохраняют при этом свои основные свойства.

 

"В основе нейропластичности лежит довольно простой принцип — сигнал, который проходит по отдельной нервной клетке в конкретный момент времени, усиливает или ослабляет связи этой клетки с другими". Все вроде бы просто, но, на самом деле, не совсем", — отмечают сотрудники Массачусетского технологического института.

 

Для того, чтобы разобраться с нейропластичностью как следует, ученые занялись перепрограммированием нейронных сетей зрительной коры мышей. По итогам опыта ученые заявили, что ничего подобного в истории науки не было, то есть перепрограммирование нейронов является принципиально новым и очень перспективным методом взаимодействия с мозгом.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости мозг
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