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Ученые: Риск смерти перестает расти после 105 лет

Пятница, 29 Июня 2018 09:15
Ученые: Риск смерти перестает расти после 105 лет Фото из открытых источников

Риск смерти, который для людей и большей части животных растет экспоненциально с возрастом, перестает увеличиваться по достижении определенного возраста. Для человека этот возраст составляет сто пять лет — выяснили американские и европейские ученые.

 

Растущий с годами риск смерти описывается распределением Гомпертца — эта закономерность, выведенная еще в девятнадцатом веке, подразумевает экспоненциальный рост вероятности смерти, но хорошо работает только до определенного возраста, то есть, примерно до восьмидесяти лет.

 

"Классические закономерности не работают для людей очень преклонного возраста, которых в современном мире с его развитой медициной стало довольно много. Средняя продолжительность жизни в развитых странах продолжает расти, поэтому науке нужны новые модели, по которым можно рассчитывать риски смерти", — говорят сотрудники университета Калифорнии в Беркли.

 

Заручившись поддержкой европейского демографа Джеймса Вопеля, ученые из США проанализировали большой массив статистической информации, накопленной Национальным институтом статистики Италии. Речь идет о демографической статистике, включающей долгожителей.

 

"Кривая вероятности смерти выходит на плато после 105 лет. О чем это говорит? О том, что люди еще не достигли пределов долголетия. В будущем средняя продолжительность жизни может перевалить далеко за сотню лет", — резюмируют ученые.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Смерть
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