Британские ученые назвали самый простой способ прожить долго

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Регулярно подвергая свой организм умеренным физнагрузкам на свежем воздухе, мужчины преклонного возраста в значительной степени уменьшают риск смерти. Такой вывод, сделанный учеными из Великобритании, был опубликован на страницах медицинского издания British Journal of Sports Medicine.

Умеренные физические нагрузки — это, например, садовые работы или прогулки с собакой. Этих нехитрых, но выполняемых регулярно, действий, достаточно для того, чтобы снизить риск смертности на семнадцать процентов.

Прежде чем прийти к таким результатам, исследователи осуществили масштабную научную работу, в рамках которой следили за здоровьем тысячи с лишним пожилых мужчин. Ученые наблюдали за мужчинами, средний возраст которых составлял семьдесят восемь лет, в течение пяти лет, так что неудивительно, что к моменту завершения исследования в нем участвовало уже почти на две сотни меньше подопытных.

"Физические нагрузка — это, конечно, хорошо, но далеко не все мужчины преклонного возраста могут переносить какие-то интенсивные упражнения. А вот такая простая и приятная вещь, как прогулка с собакой, тем не менее, доступна очень и очень многим. Так что пожилым мужчинам, которые до сих пор не обзавелись собакой, стоит все-таки задуматься об этом", — заключают ученые.