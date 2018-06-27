В Антарктиде зафиксировали новый рекорд низкой температуры

Официально зарегистрированный рекорд низкой температуры составляет -89.2 градуса по Цельсию, однако ученые говорят, что за последние полтора десятилетия в Антарктиде фиксировались и более низкие температуры снега и воздуха.
Спутниковые данные, например, говорят о том, что температура антарктического снега опускалась до -98.6 градусов Цельсия. Температуру воздуха трудно оценить при помощи спутниковых измерений, но предполагается, что она составляла при этом -98 градусов.
"Речь идет о температурных показателях, которые удалось зафиксировать в результате спутниковых наблюдений за восточной частью Полярного плато — в периоды, когда там сухо и безоблачно, температура опускается почти до минус ста градусов, что, безусловно, меняет наши представления о температурных пределах нашей планеты", — пишет издание Geophysical Research Letters.
В общем, теперь только остается подтвердить спутниковые измерения при помощи традиционных наземных измерений, и тогда можно будет говорить о новом официально подтвержденном температурном рекорде.
Ученые отмечают, что температура ниже, чем минус сто, вряд ли может установиться на поверхности нашей планеты, так что Антарктида, что называется, продемонстрировала свой максимум.
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