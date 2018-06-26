Ученые приступили к поиску ДНК лох-несского чудовища

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Лох-несское чудовище, сделавшее ничем не примечательное шотландское озеро местом паломничества огромного числа искателей неизведанного, должно быть обнаружено во что бы то ни стало — решили ученые, которые намереваются "вычислить" монстра по следам ДНК в воде.

Хитрый план, как отмечают эксперты, действительно может сработать — то есть, может, если в водах озера Лох-Несс на самом деле обитает какое-то таинственное существо.

"Мы собираемся отыскать этого монстра при помощи изучения фрагментов ДНК, растворенной в озере. То есть, каким бы изворотливым не было это существо, у него все равно не получится спрятаться от новейших методов генетического анализа. Можно говорить со стопроцентной уверенностью, что если в озере действительно живет Лох-несское чудовище, то мы обнаружим его биологические следы. Потому что не может быть такого, чтобы какое-то существо обитало в изолированном водоеме и на оставляло в его водах свою ДНК", — говорят члены исследовательского проекта.

В общем, готовьтесь к тому, что совсем скоро в мире станет как минимум на одну тайну меньше. А там, глядишь, ученые запустят аналогичный проект, но для поиска инопланетян или еще чего-нибудь подобного.