Инопланетяне принесли на Землю свободную энергию и передовые технологии?

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Правительства развитых стран контактируют с инопланетными цивилизациями на протяжении многих лет, однако тщательно скрывают это от широкой общественности. В этом, как сообщает информационный ресурс actualnews.org, уверены уфологи из Соединенных Штатов Америки.

Причина, по которой обывателям не сообщают о контактах с инопланетянами, довольно простая — у представителей внеземных цивилизаций есть могущественные технологии, которые могут нарушить естественное развитие человечества, если попадут в руки к широким слоям населения.

"Современная человеческая цивилизация держится на нескольких "китах". Это, например, экономика, плотно завязанная на ресурсы. Добыча сырья определяет экономическое развитие мира в целом. И тут появляются пришельцы, которые умеют добывать ничем не ограниченные объемы энергии буквально из воздуха. Подумайте только, к каким экономическим последствиям это может привести. В правительстве подумали и решили не афишировать контакты с внеземным разумом", — говорят эксперты.

Вот такая вот ситуация. На Земле есть пришельцы, обладающие чудо-технологиями, способными полностью изменить жизнь людей, но люди живут в неведении из-за горстки власть имущих.