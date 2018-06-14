Четверг 14 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Статьи» Необычные явления» Инопланетяне принесли на Землю свободную энергию и передовые технологии?

Инопланетяне принесли на Землю свободную энергию и передовые технологии?

Четверг, 14 Июня 2018 12:49
Инопланетяне принесли на Землю свободную энергию и передовые технологии? Фото из открытых источников

Правительства развитых стран контактируют с инопланетными цивилизациями на протяжении многих лет, однако тщательно скрывают это от широкой общественности. В этом, как сообщает информационный ресурс actualnews.org, уверены уфологи из Соединенных Штатов Америки.

 

Причина, по которой обывателям не сообщают о контактах с инопланетянами, довольно простая — у представителей внеземных цивилизаций есть могущественные технологии, которые могут нарушить естественное развитие человечества, если попадут в руки к широким слоям населения.

 

"Современная человеческая цивилизация держится на нескольких "китах". Это, например, экономика, плотно завязанная на ресурсы. Добыча сырья определяет экономическое развитие мира в целом. И тут появляются пришельцы, которые умеют добывать ничем не ограниченные объемы энергии буквально из воздуха. Подумайте только, к каким экономическим последствиям это может привести. В правительстве подумали и решили не афишировать контакты с внеземным разумом", — говорят эксперты.

 

Вот такая вот ситуация. На Земле есть пришельцы, обладающие чудо-технологиями, способными полностью изменить жизнь людей, но люди живут в неведении из-за горстки власть имущих.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости инопланетяне
Главное за сутки
Повышение пенсионного возраста в России начнется с 2019 года Повышение пенсионного возраста в России начнется с 2019 года Правительство РФ предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин…
Станислав Говорухин умер после продолжительной болезни Станислав Говорухин умер после продолжительной болезни Режиссер, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин скончался в 10:37 мск в подмосковном санатории "Барвиха". Об этом сообщил на заседании нижней палаты парламента спикер Вячеслав Володин. "В 10:37 в…
Турция предложила России вместе производить С-500 Турция предложила России вместе производить С-500 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может поучаствовать в производстве российского ЗРК С-500. Об этом он сказал в интервью телеканалу 24 TV, пишет A Haber. По его словам,…

Читайте также
Уфологи обнаружили возле Солнца НЛО больше Юпитера Уфологи обнаружили возле Солнца НЛО больше Юпитера Неопознанный летающий объект колоссального размера, который обнаружили рядом с Солнцем уфологи, пугает даже видавших виды специалистов — сообщают тематические ресурсы, по данным которых, речь идет об НЛО, сопоставимом по диаметру…
Мужчина из Техаса выжил после укуса обезглавленной гремучей змеи Мужчина из Техаса выжил после укуса обезглавленной гремучей змеи Жителю техасского города Корпус-Кристи невероятно повезло. Он остался жив после укуса гремучей змеи, которую обезглавил несколько секунд назад (смотрите видео ниже). По сообщению местного телевизионного канала, потрясающе странная атака произошла…
Призрак пожилой женщины наблюдает за мальчиком, который учится ездить на велосипеде Призрак пожилой женщины наблюдает за мальчиком, который учится ездить на велосипеде Жительница британского города Пейнтон была в шоке, когда обнаружила на своем видео призрак старой женщины, наблюдающей за ее сыном. Странная сцена была снята Луизой Лентон возле заброшенного здания 19 века,…
Житель штата Пенсильвания был в шоке от зависшего перед его домом НЛО Житель штата Пенсильвания был в шоке от зависшего перед его домом НЛО Что увидел житель североамериканского штата Пенсильвания из окна своего дома в кромешной тьме в ночь на 25 мая 2018 года, он так и не понял. Мужчина внезапно проснулся из-за шума,…
Интернет и СМИ
Фото
Синее или зеленое? Определяем цвет озера Луиз Синее или зеленое? Определяем цвет озера Луиз

Озеро Луиз, или Лейк-Луиз - это сине-зеленое ледниковое озеро в Национальном парке Банф, известное с...

Видео

 

"Небесная кара". В Подмосковье Ил-76 по ошибке сбросил 40 тонн воды на ДПС

Опрос

Как вы оцениваете шансы российской сборной выйти из группы на ЧМ?

 

Анекдот дня

Американские школьники с нетерпением ждут каникул.

Теперь никаких уроков и тебя не убьют в школе как минимум до осени.

Еще »
Самые популярные материалы
Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами" Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами"
Чем Трамп напугал Украину? Чем Трамп напугал Украину?
Эксперты: Глобальное потепление приведет к исчезновению инопланетян Эксперты: Глобальное потепление приведет к исчезновению инопланетян
Центробанк должен вспомнить о своём конституционном долге Центробанк должен вспомнить о своём конституционном долге
Как Порошенко торпедирует попытки США усилить ВМС Украины Как Порошенко торпедирует попытки США усилить ВМС Украины
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.