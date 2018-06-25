Ученые: Деньги успокаивают людей

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Люди, в карманах у которых водятся деньги, в целом менее остро реагируют на стрессовые факторы, а также обладают более высокой самооценкой и повышенной уверенностью в правильности своих действий.

Такие выводы, как сообщает авторитетное научное издание Science, сделали сотрудники Амстердамского университета, осуществившие соответствующее исследование.

"Мы набрали группу из сотни добровольцев и провели на ней некоторые интересные опыты, которые показали, что деньги могут рассматриваться в качестве специфичного успокоительного средства. Плюс, финансовая заинтересованность помогает людям повышать скорость принятия решений", — рассказывают ученые.

Кроме того, благодаря исследованию выяснилось, что по-настоящему разбогатеть удается в основном не самым талантливым, а самым удачливым людям, способным эффективно действовать в условиях, которые принято называть "дедлайном".

"Способность работать в неопределенных условиях, когда на носу маячит дедлайн, а также, что важно, везение — вот ключевые компоненты финансового успеха. Есть, конечно, и другие факторы, но эти самые основные", — заключают исследователи.