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Ученые: Страх перед людьми изменил жизнь всех млекопитающих

Пятница, 15 Июня 2018 13:02
Ученые: Страх перед людьми изменил жизнь всех млекопитающих Фото из открытых источников

Ночная активность, характерная для большей части ныне существующих млекопитающих, является естественной защитной реакцией, спровоцированной страхом перед людьми.

 

То есть, появление Homo sapiens стало для животных таким стрессом, что им пришлось фундаментальным образом изменить свою жизнь, чтобы просто выжить. Такие выводы делают ученые в материале, опубликованном в издании Science.

 

"Млекопитающие твердо усвоили одно простое правило — встреча с человеком обычно подразумевает смерть. Поэтому-то они и вынуждены были изменить свой распорядок дня и активизировать ночную активность. Люди, как мы предполагаем, увеличили время ночной активности животных примерно на двадцать процентов. Это довольно внушительный показатель", — говорит Кейтлин Гейнор из университета Беркли (Соединенные Штаты Америки).

 

Интересно, что люди повлияли даже на жизнь самых крупных млекопитающих, которым человек не создает непосредственной угрозы. Хищники, соответственно, тоже стали активными по ночам из-за человека. Первоначально сумеречные виды, в свою очередь, перешли на полностью ночной образ жизни. Вот такое вот мощное антропогенное воздействие.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости млекопитающие
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