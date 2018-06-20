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Ученые узнали, почему мужчины живут меньше, чем женщины‍

Среда, 20 Июня 2018 12:08
Ученые узнали, почему мужчины живут меньше чем женщины‍ Фото из открытых источников

Статистика, собираемая по всему миру, говорит о том, что средняя продолжительность жизни довольно существенно различается для мужчин и женщин. Ученые попытались выяснить причину этого странного явления.

 

Разница в средней продолжительности жизни мужчин и женщин выглядит весьма внушительно — в среднем она составляет около десяти лет. И этот показатель, как особенно подчеркивают ученые, не связан с экономическими или социальными факторами, то есть, речь идет в первую очередь о биологической разнице.

 

Исследователи из Швейцарии, которые сосредоточились на изучении этого феномена, приблизились к разгадке тайны. Результаты их научной работы говорят о том, что мужчины живут меньше, чем женщины, из-за довольно фундаментальных микробиологических особенностей.

 

"Все дело в мужской Y-хромосоме, которая провоцирует онкологические и другие опасные болезни. Связанные с Y-хромосомой мутации, которые постепенно накапливаются в мужском организме в течение жизни, и достигают критического уровня к преклонному возрасту, становятся причиной целого спектра потенциально смертельных заболеваний. Где-то здесь и кроется ответ на вопрос о том, почему женщины живут дольше", — рассказывают ученые.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости продолжительность жизни
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