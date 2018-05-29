Ученые назвали новый простой способ прожить дольше‍

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Насыщенная белком диета способствует снижению риска сердечной недостаточности, что самым благоприятным образом воздействует на продолжительность жизни. Такие выводы по результатам масштабного исследования сделали ученые из Нидерландов.

Исследовательский проект, о котором идет речь, осуществлялся силами двух с лишним тысяч добровольцев из одиннадцати европейских государств. Средний возраст участников исследования составил шестьдесят восемь лет.

"Результаты проекта говорят сами за себя — пожилые люди, которые употребляли незначительное количество белка, демонстрировали самую высокую смертность — спустя двадцать один месяц наблюдения умер каждый третий такой участник опыта. А вот среди людей, которые употребляли много белка, смертность составила всего восемнадцать процентов", — рассказывают сотрудники Гронингенского университета.

Секрет особенной пользы белковой диеты в преклонном возрасте прост — старея, человеческий организм снижает эффективность использования протеина для регенерации сердечных мышц. Как итог, для поддержания нормальной работы сердца организму нужно больше белка.