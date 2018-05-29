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Ученые назвали новый простой способ прожить дольше‍

Вторник, 29 Мая 2018 09:26
Ученые назвали новый простой способ прожить дольше‍ Фото из открытых источников

Насыщенная белком диета способствует снижению риска сердечной недостаточности, что самым благоприятным образом воздействует на продолжительность жизни. Такие выводы по результатам масштабного исследования сделали ученые из Нидерландов.

 

Исследовательский проект, о котором идет речь, осуществлялся силами двух с лишним тысяч добровольцев из одиннадцати европейских государств. Средний возраст участников исследования составил шестьдесят восемь лет.

 

"Результаты проекта говорят сами за себя — пожилые люди, которые употребляли незначительное количество белка, демонстрировали самую высокую смертность — спустя двадцать один месяц наблюдения умер каждый третий такой участник опыта. А вот среди людей, которые употребляли много белка, смертность составила всего восемнадцать процентов", — рассказывают сотрудники Гронингенского университета.

 

Секрет особенной пользы белковой диеты в преклонном возрасте прост — старея, человеческий организм снижает эффективность использования протеина для регенерации сердечных мышц. Как итог, для поддержания нормальной работы сердца организму нужно больше белка.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости продолжительность жизни
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