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Учёные: Вспышки света заменяют медитацию для клеток мозга‍

Среда, 20 Июня 2018 09:44
Учёные: Вспышки света заменяют медитацию для клеток мозга‍ Фото из открытых источников

Усилить степень синхронизации между разными отделами головного мозга, а также активизировать синтез важного соединения миелина, можно при помощи низкочастотной оптической стимуляции, которая, по словам ученых из Соединенных Штатов Америки, может дать такие же результаты, как медитация.

 

"Если посмотреть на процесс обучения, который постоянно происходит в мозге на микробиологическом уровне, то можно увидеть, как осуществляется оптимизация белого вещества — нейронные тракты, проводящие импульсы от одного отдела мозга к другому, перестраиваются и изменяют свою структуру. Этот процесс протекает более интенсивно во время, например, медитации", — рассказывают авторы исследования, сотрудники Университета Орегона.

 

Синхронизация отделов мозга, как удалось выяснить ученым, происходит более интенсивно не только во время медитации, но и, например, благодаря стимуляции вспышками света. Опыты с такой стимуляцией проводились на лабораторных грызунах.

 

Эксперименты на мышах показали, что вспышки света с частотой в 1 или 8 ГЦ способны самым благоприятным образом влиять на мозг грызунов, которые по итогам такого воздействия становятся, например, более любознательными и склонными к обучению.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости мозг
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