Эксперты назвали продукт, который поможет улучшить память

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Активные химические соединения на основе серы, которыми богат обыкновенный репчатый лук, делают этот продукт чрезвычайно полезным для головного мозга. Репчатый лук, в частности, помогает улучшить память, а также оптимизировать работу мозга в целом.

"Уникальный химический состав репчатого лука является залогом его благоприятного воздействия на мозг. Лук очищает и омолаживает клетки головного мозга самым эффективным образом — и все благодаря соединениям на основе серы", — рассказывают участники международного исследовательского проекта, в рамках которого изучались удивительные свойства репчатого лука.

Кроме того, что лук повышает интеллектуальный потенциал и заставляет память работать более эффективно, он еще и защищает организм от патогенного воздействия опасных вирусов и микроорганизмов.

Лук выводит токсические вещества из нервных клеток, что фактически может считаться их омоложением и "перезагрузкой" — как итог, регулярное употребление репчатого лука может быть потрясающе эффективным, если вы хотите привести в порядок свой мыслительный орган. Кроме того, лук богат полезными витаминами и микроэлементами, которые вряд ли будут лишними для вашего организма.