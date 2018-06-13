Эксперты назвали продукт, который поможет улучшить память

Активные химические соединения на основе серы, которыми богат обыкновенный репчатый лук, делают этот продукт чрезвычайно полезным для головного мозга. Репчатый лук, в частности, помогает улучшить память, а также оптимизировать работу мозга в целом.
"Уникальный химический состав репчатого лука является залогом его благоприятного воздействия на мозг. Лук очищает и омолаживает клетки головного мозга самым эффективным образом — и все благодаря соединениям на основе серы", — рассказывают участники международного исследовательского проекта, в рамках которого изучались удивительные свойства репчатого лука.
Кроме того, что лук повышает интеллектуальный потенциал и заставляет память работать более эффективно, он еще и защищает организм от патогенного воздействия опасных вирусов и микроорганизмов.
Лук выводит токсические вещества из нервных клеток, что фактически может считаться их омоложением и "перезагрузкой" — как итог, регулярное употребление репчатого лука может быть потрясающе эффективным, если вы хотите привести в порядок свой мыслительный орган. Кроме того, лук богат полезными витаминами и микроэлементами, которые вряд ли будут лишними для вашего организма.
Озеро Луиз, или Лейк-Луиз - это сине-зеленое ледниковое озеро в Национальном парке Банф, известное с...
Трамп опубликовал видео, которым пугал и соблазнял Ким Чен Ына
Закадровый голос говорит, что среди живущих на Земле 7 млрд людей лишь немногие из них могут повлиять на ход истории. Цветными изображениями в ролике показываются достижения западных стран, а черно-белыми — пустые полки магазинов и запуски ракет.
«Сделает ли этот лидер выбор за развитие своей страны, в пользу того, чтобы быть частью мира, чтобы стать героем для своего народа?», — спрашивает закадровый голос.
Страничка из дневника.
12.00. Дала себе обещание не жрать, что бы ни случилось!
22.00. Случилось.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.