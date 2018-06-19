Ученые узнали, кто строил храмы Андрея Боголюбского

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Раскопки, которые археологи проводили в церкви Рождества Богородицы, расположенной в Боголюбово (Владимирская область), позволили установить происхождение строителей древнего храмового комплекса.

Сведения, добытые сотрудниками Института археологии Российской академии наук, а также специалистами Владимиро-Суздальского музея-заповедника, указывают на то, что итальянские мастера, строившие церковь Рождества Богородицы в двенадцатом веке, прибыли из Северной Италии.

"Новые данные позволяют нам утверждать, что церковь Рождества Богородицы, а также многие другие храмы Владимирской Руси, строились руками мастеров из Северной Италии. Это, в частности, выходцы из Эмилии-Романьи и Ломбардии", — говорит археолог Владимир Седов из РАН.

Выяснить точное происхождение строителей древнего храма удалось благодаря анализу отдельных элементов архитектуры. Например, полуколонны на стенах храма Рождества Богородицы, которые по сторонам окружены небольшими колоннами, очень напоминают элементы соборов Северной Италии. Такие решения можно обнаружить, например, в базилике Сан-Микеле в Павии.