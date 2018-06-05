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В Риме обнаружили нетронутую гробницу древнего атлета

Вторник, 05 Июня 2018 13:45
В Риме обнаружили нетронутую гробницу древнего атлета Фото из открытых источников

Римские археологи обнаружили нетронутую древнюю гробницу, в которой, судя по всему, когда-то был захоронен атлет. Новость об этом опубликовал ресурс The History Blog.

 

По данным которого, "могила атлета" обнаружилась на окраине столицы Италии — как это часто бывает, объект культурного наследия нашли в ходе работ по благоустройству города. Конкретно в этом случае на погребальную камеру наткнулся экскаватор, задействованный в прокладке водопровода.

 

"Экскаватор проделал дыру в стене гробницы, которая была обустроена в вулканическом туфе. Сверху гробницу придавливала большая известняковая плита. Внутри мы нашли останки четырех человек — одной женщины и троих мужчин. Предполагаем, что перед нами семейная гробница, потому что людей хоронили в разное время", — рассказывают ученые.

 

В нетронутой мародерами погребальной камеры покоились не только человеческие кости, но и уникальные артефакты. Например — бронзовые скребки, которыми было принято удалять с тела грязь и пот после спортивных упражнений. Скребки и натолкнули ученых на мысль о том, что в гробнице покоился атлет. Захоронение, согласно предварительному анализу, относится ко второй половине четвертого века.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Гробница
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