Стэнфордский тюремный эксперимент оказался фальшивым‍

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Даже далекие от науки в целом и психологии в частности люди слышали краем уха о так называемом Стэнфордском тюремном эксперименте — ужасном поведенческом опыте, который показал, как власть провоцирует жестокость и насилие. И все бы ничего, но недавно внезапно выяснилось, что эксперимент мог быть весьма далекой от науки мистификацией.

В апреле 2018-го была опубликована книга французского литератора и кинематографиста Тибо Ле Тексьера "История лжи", в которой описаны некоторые до сих пор неразглашенные детали эксперимента.

Один из участников эксперимента, Дуглас Корпи, рассказал, что психоз, который якобы возник у него в ходе опыта, был инсценировкой — Корпи просто хотел побыстрее избавиться от необходимости проводить время в "тюрьме" и начать готовиться к экзаменам, однако нормального способа выйти их эксперимента не было, поэтому ему пришлось закатить истерику.

Другие участники, которым достались роли "тюремщиков", вдруг вспомнили, что жестокость, продемонстрированная ими, появилась не сама по себе, а была результатом указаний авторов опыта. В общем, подход, на основе которого осуществлялся опыт, нельзя назвать научным даже с большой натяжкой.