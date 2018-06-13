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Ученые рассказали о темной стороне самоконтроля

Среда, 13 Июня 2018 19:09
Ученые рассказали о темной стороне самоконтроля Фото из открытых источников

Многие психологи считают, что нужно стараться повышать уровень самоконтроля. Тем не менее, это может быть опасно, утверждается в статье психолога из Гвинетт колледжа (Джорджия). В частности, указывается на три нерешенных вопроса, касающихся самоконтроля.

 

Хотя определенное количество самоконтроля хорошо, в некоторых ситуациях это может помешать человеку, заставляя его принимать худшие решения, чем, если бы он просто следовал своим чувствам на тот момент. Это тот пример, когда больше не всегда лучше.

 

Стимулирование людей к повышению самоконтроля может иметь отрицательные последствия, поскольку напоминает им о том, чего им не хватает. И поскольку они верят, что у них мало самоконтроля, они не проявляют его. Большинство людей думают о самоконтроле как о способности к упорству перед лицом трудностей или искушения.

 

Тем не менее, взрослые с хорошим самоконтролем знают, что существуют четкие пределы того, насколько они могут сопротивляться сиюминутному удовольствию. Мороженое в морозилке или картофельные чипсы в шкафу, будут лежать недолго, при случае, он возьмется за их «уничтожение», прежде чем даже осознает это.

 

Вместо этого, взрослые со здоровым уровнем самоконтроля знают, что лучший способ противостоять искушениям – избегать их вообще. Никакого мороженого или чипсов, если вы не хотите быть постоянно искушаемым. Другими словами, люди с высоким уровнем самоконтроля знают свои слабости и устраивают свою жизнь соответственно.

 

Высокий уровень самоконтроля также наносит ущерб благополучию человека. Такие люди используют жесткое поведение и модели мышления, которые не позволяют им адаптироваться к текущим обстоятельствам. Именно такие люди настроены на достижение цели даже с риском для собственного здоровья.

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Филингер Татьяна Опубликовано в Наука   Теги Новости Самоконтроль
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