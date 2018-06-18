Понедельник 18 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Ученые обнаружили золотые наночастицы в диких растениях

Ученые обнаружили золотые наночастицы в диких растениях

Понедельник, 18 Июня 2018 12:47
Ученые обнаружили золотые наночастицы в диких растениях Фото из открытых источников

Золотые наночастицы антропогенного (предположительно) происхождения были обнаружены в растениях, которые выросли в диких условиях. Уникальной находке посвящена публикация, появившаяся в издании Environmental Chemistry Letters.

 

Растения, как отмечают ответственные за открытие ученые из Китайской Народной Республики, могут накапливать в себе микроскопические частицы металлов, поглощая их из почвы. Таким образом, растения способны впитывать из почвы наночастицы, например, меди, железа или золота.

 

Но до сих пор такой процесс наблюдался исключительно в лабораторных условиях — то есть, считалось, что в природе поглощение металлов растениями является невозможным.

 

Однако теперь, когда сотрудники Университета Сунь Ятсена отыскали золотосодержащие мелколепестник канадский и крапиву китайскую, которые выросли в диких условиях, устоявшаяся парадигма пошатнулась.

 

"Наночастицы золота, которые обнаружились в растениях, обладают размером от пяти до пятидесяти нанометров. Мы пока еще не знаем, какие эффекты провоцируют микрочастицы золота, когда попадают в растительный организм, но в том, что такие эффекты есть, сомнений нет", — говорят авторы исследования, биологи Сяоэнь Ло и Цзяньцзинь Цао.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости растения
Главное за сутки
Сирия: ВВС коалиции нанесли удар по нашим правительственным войскам Сирия: ВВС коалиции нанесли удар по нашим правительственным войскам ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает национальное сирийское агентство САНА. По его данным, инцидент произошел в поселении…
Правительство РФ планирует отказаться от балльной пенсионной системы Правительство РФ планирует отказаться от балльной пенсионной системы Вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что кабмин планирует отказаться от балльной пенсионной системы. По ее словам, для правительства это «очень сложное решение, но нам придется…
На Украине рассказали о надвигающейся катастрофе На Украине рассказали о надвигающейся катастрофе Украина близка к катастрофе — европейские государства под видом экономической помощи пытаются расхитить национальное богатство страны, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович. Он рассказал, что…

Читайте также
Конец света близок: Названа новая дата апокалипсиса Конец света близок: Названа новая дата апокалипсиса Климатические изменения планетарного масштаба ощущаются все более явно — говорят ученые, отмечая, что если человечество не сможет совладать с радикальным изменением климата, то нас ждут многочисленные бедствия. Разрушительные тайфуны, наводнения,…
Ученые: Страх перед людьми изменил жизнь всех млекопитающих Ученые: Страх перед людьми изменил жизнь всех млекопитающих Ночная активность, характерная для большей части ныне существующих млекопитающих, является естественной защитной реакцией, спровоцированной страхом перед людьми. То есть, появление Homo sapiens стало для животных таким стрессом, что им пришлось…
Физиологам удалось составить «фоторобот» бога‍ Физиологам удалось составить «фоторобот» бога‍ Масштабный опрос, устроенный физиологами из Соединенных Штатов Америки, позволил ученым составить что-то вроде "фоторобота Бога". Исследованию посвящен материал, появившийся на страницах научного журнала PLOS ONE. Ученые провели опрос среди пятисот…
Ученые: Человек способен дышать под водой долгое время‍ Ученые: Человек способен дышать под водой долгое время‍ Люди могут дышать под водой — утверждает нидерландский ученый Йоганнес Килстр, протестировавший на добровольце уникальную жидкость для подводного дыхания. Жидкость, разработанная физиологом в результате долгой и упорной научной работы, предназначена…
Фото
Невероятный природный парк Ленские столбы в Якутии Невероятный природный парк Ленские столбы в Якутии

Ленские столбы - это уникальная горная система и одноименный природный парк, расположенный в Хангала...

Видео

 

Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 200

Опрос

Как вы оцениваете шансы российской сборной выйти из группы на ЧМ?

 

Анекдот дня

Чтобы хоть как-то привлечь внимание школьников, преподавательница написала на доске «Жесть. Смотреть всем».

Еще »
Самые популярные материалы
Чем Трамп напугал Украину? Чем Трамп напугал Украину?
Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России
США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой
Всех пользователей WhatsApp ждет сильнейшее потрясение Всех пользователей WhatsApp ждет сильнейшее потрясение
Антироссийский меморандум в МС ООН - Украина готовит ловушку себе самой? Антироссийский меморандум в МС ООН - Украина готовит ловушку себе самой?
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.