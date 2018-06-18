Ученые обнаружили золотые наночастицы в диких растениях

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Золотые наночастицы антропогенного (предположительно) происхождения были обнаружены в растениях, которые выросли в диких условиях. Уникальной находке посвящена публикация, появившаяся в издании Environmental Chemistry Letters.

Растения, как отмечают ответственные за открытие ученые из Китайской Народной Республики, могут накапливать в себе микроскопические частицы металлов, поглощая их из почвы. Таким образом, растения способны впитывать из почвы наночастицы, например, меди, железа или золота.

Но до сих пор такой процесс наблюдался исключительно в лабораторных условиях — то есть, считалось, что в природе поглощение металлов растениями является невозможным.

Однако теперь, когда сотрудники Университета Сунь Ятсена отыскали золотосодержащие мелколепестник канадский и крапиву китайскую, которые выросли в диких условиях, устоявшаяся парадигма пошатнулась.

"Наночастицы золота, которые обнаружились в растениях, обладают размером от пяти до пятидесяти нанометров. Мы пока еще не знаем, какие эффекты провоцируют микрочастицы золота, когда попадают в растительный организм, но в том, что такие эффекты есть, сомнений нет", — говорят авторы исследования, биологи Сяоэнь Ло и Цзяньцзинь Цао.