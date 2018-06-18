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Обогнав Китай всего за три месяца, Россия стала пятой в мире по объему золотого запаса

Понедельник, 18 Июня 2018 11:19
Обогнав Китай всего за три месяца, Россия стала пятой в мире по объему золотого запаса Фото из открытых источников

Согласно данным, опубликованным Всемирным золотым советом 11 июня, по состоянию на июнь официальный всемирный золотой запас составляет 33813,2 тонны.

 

До общемировых были представлены данные о золотых запасах 10 стран — официальные показатели США, Италии, Франции, Китая, Швейцарии, Японии и Нидерландов не изменились, золотой запас Германии снизился с 3372,2 тонны до 3371 тонны, в России же сохраняется тенденция к росту (объем золотого запаса вырос с 1890,8 тонны до 1909,8 тонны).

 

Покупай — торопись! Россия обогнала Китай по объему золотых запасов и заняла пятое место в мире

 

Как уже было сказано ранее, среди всех стран мира наибольшее впечатление производит покупка золота российским ЦБ.

 

По данным Всемирного золотого совета по состоянию на июнь 2018 года золотой запас РФ увеличился с 1890,8 тонны до 1909,8 тонны, и в списке Россия находится после США, Германии, Италии и Франции, в то время как Китай занимает шестое место.

 

Фактически прирост официального золотого запаса России в период с 2000 года и по сегодняшний день составил 500%.

 

На протяжении последних лет по мере того, как международная обстановка становится все более напряженной, российский ЦБ ускоряет покупку золота — за два месяца Россия обогнала по этому показателю Китай и стала пятой в мире. Золотой запас Китая не изменился и составляет 59,24 миллиона унций (примерно 1842,57 тонны).

 

Кроме того, важно упомянуть, что Россия не только занимает пятое место в мире по объему золотого запаса, но и является третьей в мире по золотодобыче, поэтому ЦБ, используя коммерческие банки, покупает золото у добывающих компаний. Всего за 10 лет Россия добыла более 2 тысяч тонн золота, и согласно прогнозам, к 2030 году годовой объем добычи увеличится на 400 тонн.

 

Так почему же Путин покупает золото?

 

Возникает вопрос: почему российский ЦБ скупает золото? Другими словами, почему Путин так «помешался» на этом металле?

 

Реальную причину автор озвучивал ранее во многих своих статьях, и она всего одна — защита «национальной безопасности»!

 

Россия, сталкиваясь с геополитическими рисками, придает золоту очень большое значение. По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, обеспечить защиту от правовых и политических рисков может только такой актив, как золотой запас. Он представляет собой один из самых эффективных долгосрочных инвестиционных активов.

 

Кроме того, аналитики отмечают, что главная цель серьезного увеличения золотого запаса РФ — это освобождение от долларовой зависимости.

 

Источник

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Волкова Алена Опубликовано в Финансы и кризис   Теги Китай золото
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