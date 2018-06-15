Конец света близок: Названа новая дата апокалипсиса

Фото из открытых источников

Климатические изменения планетарного масштаба ощущаются все более явно — говорят ученые, отмечая, что если человечество не сможет совладать с радикальным изменением климата, то нас ждут многочисленные бедствия.

Разрушительные тайфуны, наводнения, а также другие "прелести" усиливающегося глобального потепления, могут сделать Землю практически непригодной для нормальной жизни. То есть, речь идет о стремительном приближении конца света.

И самое печальное во всем этом — тот факт, что ученые даже приблизительно не знают, что делать. Да, сокращение выбросов парниковых газов дало некоторый эффект, но этого крайне недостаточно для того, чтобы остановить приближающийся апокалипсис.

"Мы понятия не имеем, можно ли вообще бороться с климатическими изменениями. Потому что они являются частью природного цикла, который гораздо сильнее, чем все человеческие технологии вместе взятые", — говорят эксперты.

В общем, нам остается только наблюдать за разнообразными проявлениями глобального потепления, которые со временем приведут к концу света. Например — за таянием ледников, которое является причиной повышение уровня Мирового океана. К 2070 году, например, океан поглотит просто колоссальные территории.