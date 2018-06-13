В Китае разрабатывают климатическое оружие для защиты от США

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На территории Китайской Народной Республики появится мощная станция для изучения ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн — комплекс, который фактически является копией американской системы HAARP, может быть использован в качестве климатического оружия.

Официально это, само-собой, не признается — китайцы говорят, что станция будет представлять собой исключительно научный объект. Однако компетентные специалисты заявляют, что кроме научного, у комплекса есть и вполне практическое применение — с его помощью Китай сможет выводить из строя системы радиолокации и связи, принадлежащие своим потенциальным противникам.

"Станция для исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн может использоваться как климатическое оружие, а также как средство для противодействия подводным лодкам и патрульным самолетам. Создавая такой объект, Китай, очевидно, в большей степени заинтересован в возможности его практического, а не научного применения", — отмечают эксперты.

Предполагается, что станция, которая появится на территории китайского острова Хайнань, будет объединена в единую систему с надводными кораблями КНР. Это позволит противодействовать кораблям США при помощи сверхдлинных волн (ELF).