В Китае разрабатывают климатическое оружие для защиты от США

На территории Китайской Народной Республики появится мощная станция для изучения ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн — комплекс, который фактически является копией американской системы HAARP, может быть использован в качестве климатического оружия.
Официально это, само-собой, не признается — китайцы говорят, что станция будет представлять собой исключительно научный объект. Однако компетентные специалисты заявляют, что кроме научного, у комплекса есть и вполне практическое применение — с его помощью Китай сможет выводить из строя системы радиолокации и связи, принадлежащие своим потенциальным противникам.
"Станция для исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн может использоваться как климатическое оружие, а также как средство для противодействия подводным лодкам и патрульным самолетам. Создавая такой объект, Китай, очевидно, в большей степени заинтересован в возможности его практического, а не научного применения", — отмечают эксперты.
Предполагается, что станция, которая появится на территории китайского острова Хайнань, будет объединена в единую систему с надводными кораблями КНР. Это позволит противодействовать кораблям США при помощи сверхдлинных волн (ELF).
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