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США куют новый ядерный меч против России

Вторник, 12 Июня 2018 09:00
США куют новый ядерный меч против России Фото из открытых источников

Гонка вооружений  "замешенная" на  истерии,  созданной вокруг  "российской угрозы"  продолжает набирать обороты. Военные США решили, что против России нужно новое ядерное оружие. На пути к его созданию они перешли от этапа обсуждения к этапу предпроектного планирования. Об этом сообщило со ссылкой на официальных представителей министерства обороны США американское издание Warrior Maven

 

"Совет по ядерному оружию США на своём собрании одобрил план создания новых типов ядерных боеприпасов, - приводит оно слова представительницы Пентагона подполковника Мишель Бальданза. - Он согласился разрешить Национальному управлению ядерной безопасности США приступить к определению предстоящего объёма работы, составлению графика и прикидкам по соответствующим финансовым затратам».

 

Это означает зелёный свет уже конкретным дальнейшим разработкам тактико-технических требований к ядерным боеприпасам так называемой пониженной мощности и соответствующим носителям. В качестве таковых издание упоминает крылатую ракету морского базирования и межконтинентальную ракету.

 

Мы будем убивать вас не сильно…

 

То есть на практике это означает, что американский военный истеблишмент одобрил переход к новому и потенциально весьма широкому витку гонки в сфере ядерных вооружений и ракетных технологий. Но почему именно пониженной мощности? Что она может дать, когда основная цель любого взрывчатого боеприпаса – нанести разово как можно больший вред противнику? А значит, быть мощнее и мощнее?

 

Ответ на самом деле несложен и заключается в том, что не каждому взрыву полагается быть мощным. Например, наступательная граната имеет ровно ту мощность, чтобы не подорвать вместе с врагом и собственного владельца. При штурме дома тоже, скажем, достаточно такого боеприпаса, чтобы он этот самый дом не разрушил вместе с атакующими его солдатами.

 

В общем, поводов для ограничения мощности боеприпаса на войне много. Но – ядерного?  А оно чем от другой взрывчатки отличается? Разве что радиоактивностью, но в современном ядерном вооружении этот фактор гораздо слабее (там, где это требуется, конечно), нежели у ранних моделей. И гораздо слабее, нежели его расписывают. И при пониженной мощности…

 

Вот именно. Самим фактом его создания американцы расписываются в своём желании дать в руки военным наступательную модификацию ядерного оружия. Чтобы затем иметь возможность занять опустошённые территории, как солдат перешагивает через трупы врагов, занимая помещение, куда он до того бросил свою гранату.

 

А чьи территории США намерены таким образом занимать, если открыто рассказывают, что предназначены новые боеприпасы для вооружения своих подразделений в Европе? Вопрос риторический. Хотя министр обороны США Джеймс Мэттис заявлял ранее, что ядерные боеприпасы пониженной мощности предназначены для более эффективного «сдерживания потенциальных противников», понятно, что на деле они порождают иллюзии вседозволенности у самих американцев. Дескать, стукнем врага ядерным кулаком, он и смирится с поражением. Не будет же он отвечать на кулак дубиной, не осмелится применить в ответ ядерную бомбу большой мощности. На том и разойдёмся, и вреда территории большого не нанесём.

 

Цинично, но логично. Как раз по-американски. Мы будем убивать вас не сильно и экологически чисто…

 

Каким может быть этот боеприпас?

 

Как уже сказано, на самом деле этого не знают пока и сами американские военные. ТТХ нового оружия ещё только предстоит определить.Но уже проходила информация, что боеприпасом пониженной мощности считается тот, в котором менее 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. Напомним, что 20 килотонн – это то, что разрушило в 1945 году город Хиросиму.

 

Сообщалось, что в арсеналах США хранится более тысячи боеголовок подобной мощности. Директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен, которого цитирует издание, говорит, что использовать – с модернизацией, конечно, - имеющиеся боеголовки намного менее сложно, нежели создавать новые. В этой связи Кристенсен предлагает использовать термоядерные боевые блоки индивидуального наведения W76-1, переводя их в вариант W76-2. 

 

Заодно это не заставляет нарушать и разоруженческие договоры с Россией – ведь при таком подходе количество ядерных боеголовок не увеличивается. То есть этим американцы нам как бы говорят: мы будем убивать вас тихо, экологически чисто и юридически грамотно. Какие могут быть претензии?

 

Покровский Александр

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги США Россия ядерное оружие
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