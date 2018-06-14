В РФ начали внедрять системы распознавания лиц в кинозалах

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Приходя в кинотеатр для того, чтобы ознакомиться с какой-нибудь новинкой кинематографа, вы и не подозреваете о том, что ваше лицо считывается специальной системой распознавания, обеспечивающей, например, таргетирование рекламы. В России пока не было таких технологий, но теперь все изменится — сообщает "Коммерасант".

По данным издания, крупные сети уже тестируют соответствующие разработки. Тестирование систем распознавания лиц зрителей, в частности, осуществляется в кинотеатрах сетей "Каро", "Формула кино", "Синема парк" и "Синема 5".

Предполагается, что системы машинного зрения не только помогут с точным таргетингом рекламы, но и поспособствуют решению такой актуальной для киносетей проблемы, как неучтенные посетители.

"Группа компаний Rambler Group, которой принадлежит тринадцать процентов отечественного рынка, если оценивать его по числу кинозалов, тестирует системы распознавания лиц в кинотеатрах сетей "Формула кино" и "Синема парк". Технически это реализована на внутренней разработке, основанной на камерах и нейросетях. Как итог — владельцы кинотеатра получают данные о половой принадлежности посетителей, возрасте, а также некоторых индивидуальных характеристиках", — говорит Дмитрий Смиркин, представитель Rambler Group.