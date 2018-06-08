Ученые увидели у крыс «стертые» воспоминания о пространстве

Память, связанная с конкретными местами в пространстве, устроена довольно сложно — говорят исследователи из Германии, изучившие механизм образования воспоминаний о пространстве при помощи крыс.
"Это очень комплексный биологический механизм. Сперва такие воспоминания проходят гиппокамп, где образуется специальная сеть из нейронов — так называемая энграмма. Потом она поступает в кору мозга, чтобы затем, как считается, стереться. Но это не совсем так. Мы выяснили, что сохраняется такой себе "общий план" пространства, то есть стабильная энграмма", — цитирует ученых издание Nature.
Если отбросить нейробиологический хардкор, которого полно в опубликованном учеными исследовании, то получится, что гиппокамп устроен еще более интересным образом, чем считалось — он может сочетать разные типы кодирования воспоминаний, в результате чего мозг может отлично ориентироваться в пространстве.
"Изучая мозг крыс мы поняли, что воспоминания, которые, как мы полагали, стираются навсегда, все-таки продолжают сохраняться в специфических нейроструктурах. Понимание этого механизма может обеспечить настоящую революцию в науках, связанных с изучением принципов работы памяти", — заключают исследователи.
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