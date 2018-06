Учёные: Маленькие дети вспомнили услышанные во сне песни

Фото из открытых источников

Ученые из США приблизились к пониманию принципов, на основе которых у маленьких детей формируется система памяти. Для того, чтобы как следует разобраться в вопросе, исследователи произвели масштабный эксперимент с детьми и музыкой.

Результаты исследования, осуществленного сотрудниками Калифорнийского института в Дейвисе, появились на страницах научного издания Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Нам удалось понять, как устроены нейронные основы, которые формируют воспоминания у детей. Всем известно, что до наступления примерно трех лет, дети не способны на протяжении длительного времени сохранять эпизодическую память, однако мы решили изучить всю тонкую нейробиологию, которая лежит под этим", — говорит автор исследования, Симона Гетти.

Участвовавших в эксперименте детей, средний возраст которых составил два года и четыре месяца, просто приводили играть в исследовательский центр. Во время игры юные подопытные слушали музыку. На следующем этапе опыта детей укладывали спать в аппарат для функциональной магнитно-резонансной томографии, при помощи которого следили за активностью их мозга, одновременно включая знакомые детям мелодии. Тут-то и выяснилось, что детский гиппокамп может распознавать услышанную ребенком музыку даже в том случае, если ребенок спит. Это, по словам ученых, довольно важный аспект для понимания принципов устройства памяти.