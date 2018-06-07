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Ученые: Человеческое ухо — это отличный дом для тараканов

Четверг, 07 Июня 2018 11:19
Ученые: Человеческое ухо — это отличный дом для тараканов Фото из открытых источников

Тараканы, застрявшие в ушах — это, по словам ученых из США, довольно распространенная медицинская проблема. Специалисты объяснили, чем насекомых привлекают человеческие уши.

 

"Для того, чтобы понять это в полной мере, нужно быть тараканом. Но мы постараемся объяснить на пальцах. В общем, если вкратце, то тараканов, во-первых, привлекает запах ушной серы, а во-вторых, само по себе пространство ушного канала видится им отличным местом для жизни. Еще бы, ведь в ухе тепло, влажно, и главное — безопасно", — рассказывают авторы исследования, сотрудники Университета Северной Каролины.

 

Есть только одна проблема — попадая в ушной канал, тараканы обычно не могут выбраться из него самостоятельно. Иногда они живут в ухе по несколько дней, причиняя тем самым определенные неудобства владельцу уха. Жительница США по имени Кэти Холли, например, проходила с тараканом в ухе девять дней и умерла (да нет же, всё обошлось!)

 

"Если вы чувствуете что-то постороннее в своем ухе, то лучше обратитесь к врачу, потому что это может быть таракан или какое-то другое насекомое. Не пытайтесь извлечь таракана из уха самостоятельно — в лучшем случае вы его просто убьете, а в худшем — повредите себе барабанную перепонку или мозг", — советуют ученые.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Тараканы
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