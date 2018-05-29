Ученые обнаружили пользу в молоке из тараканов‍

"Молоко" из тараканов, представленное исследовательской группой из Индии, может заменить коровье молоко — пишет издание The Mirror, по данным которого, новый напиток является гораздо более полезным и питательным.
Главный компонент тараканьего "молока" — это кристаллы из протеина, которые растут в средней кишке жуков Diploptera punctata. Насекомые используют это биологическое вещество для кормления потомства, поэтому неудивительно, что в нем полно полезных компонентов.
"Тараканы, знаете ли, чем попало свое потомство не кормят. Вот мы и подумали, что можем позаимствовать у них протеиновые кристаллы для создания уникального по своим свойствам напитка. В нем есть все, что нужно для растущего человеческого организма — протеин, жиры, сахар, а также важные аминокислоты", — рассказывают индийские ученые.
Насекомые, как отмечают эксперты, являются пищей будущего — распространение продуктов питания, полученных из насекомых, могли бы совершить настоящую революцию в индустрии питания, поспособствовав при этом улучшению экологической ситуации в мире. Человечество смогло бы победить уничтожение тропических лесов, которое сейчас производится для расширения сельскохозяйственных угодий.
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