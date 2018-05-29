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Ученые обнаружили пользу в молоке из тараканов‍

Вторник, 29 Мая 2018 12:08
Ученые обнаружили пользу в молоке из тараканов‍ Фото из открытых источников

"Молоко" из тараканов, представленное исследовательской группой из Индии, может заменить коровье молоко — пишет издание The Mirror, по данным которого, новый напиток является гораздо более полезным и питательным.

 

Главный компонент тараканьего "молока" — это кристаллы из протеина, которые растут в средней кишке жуков Diploptera punctata. Насекомые используют это биологическое вещество для кормления потомства, поэтому неудивительно, что в нем полно полезных компонентов.

 

"Тараканы, знаете ли, чем попало свое потомство не кормят. Вот мы и подумали, что можем позаимствовать у них протеиновые кристаллы для создания уникального по своим свойствам напитка. В нем есть все, что нужно для растущего человеческого организма — протеин, жиры, сахар, а также важные аминокислоты", — рассказывают индийские ученые.

 

Насекомые, как отмечают эксперты, являются пищей будущего — распространение продуктов питания, полученных из насекомых, могли бы совершить настоящую революцию в индустрии питания, поспособствовав при этом улучшению экологической ситуации в мире. Человечество смогло бы победить уничтожение тропических лесов, которое сейчас производится для расширения сельскохозяйственных угодий.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Тараканы
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