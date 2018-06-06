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Ученые: Антарктида уйдет под воду из-за ужасного землетрясения

Среда, 06 Июня 2018 13:14
Ученые: Антарктида уйдет под воду из-за ужасного землетрясения Фото из открытых источников

С начала двадцать первого века подо льдами Антарктиды постоянно фиксируется рост сейсмической активности — говорят исследователи покрытого льдом континента, отмечая, что наблюдаемый процесс может свидетельствовать о приближении катастрофического землетрясения невероятного масштаба.

 

Сотрудники расположенного в США Университета Дрекселя предполагают, что мощное землетрясение, которое ожидает Антарктиду в будущем, станет причиной ужасного катаклизма, последствия которого отразятся на всей планете.

 

"Один из сценариев развития событий — это погружение самого южного континента под воду. В этом случае нас ждет тотальное бедствие, которое отразится на всей Земле. Другой вариант — отделение от Антарктиды огромных ледяных масс, которые поведут себя непредсказуемо", — говорят исследователи.

 

В любом случае, участившиеся подземные толчки, фиксируемые в Антарктиде, совсем не радуют ученых. Потому что катаклизмы, предвестниками которых являются толчки, один другого не лучше.

 

"Все, что нам остается делать — это наблюдать за сейсмической активностью под Антарктидой и надеяться на то, что все каким-то образом обойдется", — признаются ученые.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Антарктида
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