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Обнаружена секретная лаборатория Amazon по борьбе с раком

Среда, 06 Июня 2018 09:15
Обнаружена секретная лаборатория Amazon по борьбе с раком Фото из открытых источников

Западные СМИ обнаружили "секретную" лабораторию Grand Challenge, созданную компанией Amazon для осуществления исследований в области борьбы с онкологическими заболеваниями. О лаборатории Grand Challenge, в частности, пишет издание CNBC, оперирующее инсайдерскими данными.

 

Известно, например, что "секретной" структурой руководит Бабак Парвиз — человек, в свое время создавший очки дополненной реальности Google Glass.

 

Теперь под началом Парвиза работает целое множество высококлассных специалистов — среди них есть как создатели успешных медицинских стартапов, так и, например, экс-сотрудники корпорации Google.

 

"Секретная лаборатория Amazon, созданная для исследования онкологических проблем, в целом напоминает аналогичную структуру в составе холдинга Alphabet — Google X. Но у Grand Challenge более узкая специализация — здесь занимаются в основном проектами, связанными с онкологией. Одно из ключевых направлений — применение технологий машинного обучения для диагностики и профилактики рака. Хотя есть и далекие от медицины проекты — например, поиск новых способов доставки товаров", — пишет CNBC.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Amazon
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