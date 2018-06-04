Ученые обнаружили уникальный ген, отличающий человека от обезьяны‍

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Уникальная генетическая последовательность NOTCH2NL, обнаруженная учеными-генетиками в человеческом геноме, является основной причиной того факта, что мозг человека гораздо больше, чем мозг обезьян.

Гену NOTCH2NL было посвящено несколько больших материалов, появившихся в тематических научных изданиях — именно он, как уверены ведущие ученые, отвечает не только за размер мыслительного органа человека, но и за удивительную структуру коры его полушарий.

"Большой мозг, который является нашим главным эволюционным приобретением, позволил нам обзавестись полноценным разумом. Кроме того, немалую роль играет и такой фактор, как замедленное формирование нервной системы в материнской утробе. Обе эти особенности, как нам удалось выяснить, имеют один и тот же корень. Все дело в молекулярных аспектах развития, которые включаются на самым первых этапах формирования мозга", — говорит ведущий автор исследования, сотрудник университета Калифорнии в Санта-Крузе Дэвид Хаусслер.

Важность открытия, осуществленного командой Хаусслера, еще только предстоит осознать в полной мере, однако речь, по словам специалистов, идет об обнаружении "Святого Грааля эволюции".