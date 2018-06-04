Понедельник 04 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Ученые обнаружили уникальный ген, отличающий человека от обезьяны‍

Ученые обнаружили уникальный ген, отличающий человека от обезьяны‍

Понедельник, 04 Июня 2018 11:16
Ученые обнаружили уникальный ген, отличающий человека от обезьяны‍ Фото из открытых источников

Уникальная генетическая последовательность NOTCH2NL, обнаруженная учеными-генетиками в человеческом геноме, является основной причиной того факта, что мозг человека гораздо больше, чем мозг обезьян.

 

Гену NOTCH2NL было посвящено несколько больших материалов, появившихся в тематических научных изданиях — именно он, как уверены ведущие ученые, отвечает не только за размер мыслительного органа человека, но и за удивительную структуру коры его полушарий.

 

"Большой мозг, который является нашим главным эволюционным приобретением, позволил нам обзавестись полноценным разумом. Кроме того, немалую роль играет и такой фактор, как замедленное формирование нервной системы в материнской утробе. Обе эти особенности, как нам удалось выяснить, имеют один и тот же корень. Все дело в молекулярных аспектах развития, которые включаются на самым первых этапах формирования мозга", — говорит ведущий автор исследования, сотрудник университета Калифорнии в Санта-Крузе Дэвид Хаусслер.

 

Важность открытия, осуществленного командой Хаусслера, еще только предстоит осознать в полной мере, однако речь, по словам специалистов, идет об обнаружении "Святого Грааля эволюции".

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости эволюция человека
Главное за сутки
Названа причина сокращения авиакомпаниями летних перелетов в Крым Названа причина сокращения авиакомпаниями летних перелетов в Крым Сокращение планируемых авиаперелетов в Крым, о котором накануне сообщило издание "Коммерсант", ссылающееся на Транспортную клиринговую палату, обусловлено несколькими факторами — говорят компетентные эксперты. Речь, напомним, идет об информации, согласно которой…
В Европе призвали вернуть Россию в G8 В Европе призвали вернуть Россию в G8 Россию необходимо вернуть в состав "Большой восьмерки" (G8), заявила сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт. По ее мнению, этот шаг нужен для того, чтобы создать противовес влиянию США…
Извержение вулкана в Гватемале: Число жертв выросло до 25 Извержение вулкана в Гватемале: Число жертв выросло до 25 Не менее 25 человек стали жертвами извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Об этом заявил в воскресенье вечером представитель Национального координационного центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий Давид де Леон,…

Читайте также
Взрыв звезды Бетельгейзе высушит всю воду на Земле, уверены ученые Взрыв звезды Бетельгейзе высушит всю воду на Земле, уверены ученые Нашей планете, затерянной в бесконечных глубинах космоса, каждую секунду угрожают опасности, о существовании которых мы даже не подозреваем — заявляют астрономы, отмечая, что одной из таких угроз являются вспышки сверхновых…
Генетики нашли в ДНК мужчин следы древней «войны кланов»‍ Генетики нашли в ДНК мужчин следы древней «войны кланов»‍ Генетикам удалось разобраться в причинах довольно странного феномена, который заключается в резком снижении генетического разнообразия передаваемой по мужской линии Y-хромосомы, произошедшем, судя по ДНК современных мужчин, около пяти-семи тысяч лет…
Ученые начали создавать язык общения с пришельцами Ученые начали создавать язык общения с пришельцами Над созданием универсального языка, который позволил бы человечеству общаться с гипотетическими инопланетянами, задумались астрономы и лингвисты, объединившиеся в рамках соответствующей научной инициативы. Представители проекта SETI уверены, что универсальный язык является…
Какие функции тела человек не может контролировать? Какие функции тела человек не может контролировать? Некоторым людям кажется, что они могут в полной мере контролировать свой организм, то есть, управлять всеми его биологическими функциями, однако ученые говорят, что это не так. Вряд ли, например, вы…
Фото
Пирамида Болла - невероятный необитаемый остров Пирамида Болла - невероятный необитаемый остров

Пирамида Болла или Болс-Пирамид (англ. Ball's Pyramid) - это необитаемый остров вулканического проис...

Видео

 

Предельно низкий полет Су-25 над пляжем в Кирилловке

Опрос

Вы обращаете внимание на состав продуктов при покупке?

 

Анекдот дня

Моя девушка сказала, что ей нужно время и расстояние... Она что, хочет вычислить скорость?

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.