Ученые определили, как предки индейцев попали в Америку

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Миновав Берингию и оказавшись в Северной Америке, предки индейцев, как предполагают ученые, некоторое время перемещались на лодках вдоль тихоокеанского побережья, а затем по каким-то причинам разделились на две группы — одна их них обосновалась в западной части континента, а другая, соответственно, в восточной.

Такие выводы сделали ученые из Университета Южной Дакоты, проследившие историю когда-то преодоленного предками индейцев ледяного щита, а также их коллеги из Кембриджа, которые изучили фрагменты ДНК первых жителей Северной Америки.

"Сопоставив результаты нескольких исследований, мы поняли, что примерно тринадцать-четырнадцать тысяч лет назад переселенцы разделились как минимум на две группы. Одна часть людей отправилась на восток, а вторая осталась на западе и переместилась к югу. Интересно, что со временем генетические линии индейцев воссоединились — об этом говорят анализы геномов жителей Центральной и Южной Америки", — рассказывают исследователи.

О том, как конкретно на территорию Америки попали первые переселенцы, ученые спорят достаточно давно. Новые исследования, как отмечается, станут фундаментом для дальнейшего выяснения истины.