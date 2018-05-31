Появление синего кита в Красном море вызвало вопросы у экологов

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Сотрудники египетского министерства экологии, которые впервые в своей практике увидели синего кита в акватории Красного моря, оказались озадаченными — сообщается на официальном сайте ведомства.

Дело в том, что синие киты ранее никогда не фиксировались в Красном море — регион, соответственно, никак нельзя назвать обычным местом обитания этих огромных морских млекопитающих.

"Синий кит был замечен в районе залива Акаба. И мы понятия не имеем, откуда от вообще тут взялся. Необходимо установить наблюдение за этим животным и попытаться понять, каким образом он тут появился. И, главное, зачем", — говорит Халед Фахми, начальник министерства экологии Египта.

Синий кит сам по себе является довольно опасным существом — отмечают специалисты, по словам которых, он не нападает на людей, однако может повредить небольшие суда своим огромным телом. "К киту, который появился в заливе Акаба, лучше не приближаться — он не агрессивный, но все равно потенциально опасный", — говорят экологи.

Длина кита, замеченного египетскими экологами, превышает два десятка метров, так что речь действительно идет о весьма внушительном обитателе глубин.