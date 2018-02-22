На севере Египта обнаружен неизвестный храм фараонов

На территории египетской провинции Кафр эш-Шейх, расположенной на севере страны, был обнаружен уникальный археологический объект — храм, построенный в период правления фараонов двадцать шестой династии. То есть, храм был воздвигнут между 685 и 525 годами до нашей эры.
Сообщение об обнаружении древнего храма фараонов было опубликовано локальным департаментом по вопросам археологических памятников. По словам представителей департамента, конкретное место обнаружения храма фараонов — район Телль эль-Фараин. Здесь, кстати, уже обнаруживались древние объекты.
От храма, который раскопали египетские археологи, осталось, на самом деле, немногое. Это, в основном, фрагменты пола и стен, а также, что особенно интересно, остатки скульптур, которые изображали разнообразных божеств и царей Древнего Египта.
Предполагается, что храм будет внесен в перечень мест, которые власти Египта рекомендуют посещать туристам, неравнодушным к древнеегипетской культуре. В районе Телль эль-Фараин, кроме того, собираются построить большой музей, в котором будут экспонироваться найденные здесь интересные объекты старины.
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