Четверг 22 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» На севере Египта обнаружен неизвестный храм фараонов

На севере Египта обнаружен неизвестный храм фараонов

Четверг, 22 Февраля 2018 13:34
На севере Египта обнаружен неизвестный храм фараонов Фото из открытых источников

На территории египетской провинции Кафр эш-Шейх, расположенной на севере страны, был обнаружен уникальный археологический объект — храм, построенный в период правления фараонов двадцать шестой династии. То есть, храм был воздвигнут между 685 и 525 годами до нашей эры.

 

Сообщение об обнаружении древнего храма фараонов было опубликовано локальным департаментом по вопросам археологических памятников. По словам представителей департамента, конкретное место обнаружения храма фараонов — район Телль эль-Фараин. Здесь, кстати, уже обнаруживались древние объекты.

 

От храма, который раскопали египетские археологи, осталось, на самом деле, немногое. Это, в основном, фрагменты пола и стен, а также, что особенно интересно, остатки скульптур, которые изображали разнообразных божеств и царей Древнего Египта.

 

Предполагается, что храм будет внесен в перечень мест, которые власти Египта рекомендуют посещать туристам, неравнодушным к древнеегипетской культуре. В районе Телль эль-Фараин, кроме того, собираются построить большой музей, в котором будут экспонироваться найденные здесь интересные объекты старины.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Фараон

Главное за сутки
Новые правила прохождения техосмотра вступили в силу в России Новые правила прохождения техосмотра вступили в силу в России Новые правила прохождения техосмотра в России вступили в силу сегодня, 22 февраля 2018 года. Согласно постановлению правительства, опубликованному ранее на официальном интернет-портале правовой информации, теперь автомобилисты обязаны иметь не только…
CAS объявит решение по делу Крушельницкого 22 феваля CAS объявит решение по делу Крушельницкого 22 феваля Спортивный арбитражный суд (CAS) обнародует решение по делу о нарушении антидопинговых правил на ОИ-2018 российским керлингистом Александром Крушельницким в четверг, 22 февраля. "Решение по делу Крушельницкого будет опубликовано на официальном…
Америка назвала условие отказа от крылатых ракет с ядерными зарядами Америка назвала условие отказа от крылатых ракет с ядерными зарядами В США откажутся от размещения крылатой ракеты морского базирования с ядерным зарядом, если Российская Федерация будет выполнять договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил зампомощника…

Читайте также
Ученые засекли сигнал инопланетян из соседней галактики Ученые засекли сигнал инопланетян из соседней галактики Галактика-сателлит Млечного Пути, Большое Магелланово облако, стала источником весьма странного сигнала, зафиксированного накануне учеными-астрономами. Речь идет о сигнале, в генерации которого явно участвовали довольно сложные органические соединения, не характерные для…
Ученые: Венера могла быть обитаемой в прошлом Ученые: Венера могла быть обитаемой в прошлом Вторая планета Солнечной системы не всегда представляла собой столь адское, как сейчас, место — говорят сотрудники NASA, предположившие, что в отдаленном прошлом на Венере вполне могла существовать привычная нам биологическая…
Учёные: Отцовство является причиной преждевременной смерти‍ Учёные: Отцовство является причиной преждевременной смерти‍ Посвященное самым часто встречаемым причинам преждевременной смерти исследование, осуществленное учеными из США, показало, что одной из таких причин является отцовство. Материалы соответствующей научной работы опубликовал информационный ресурс inforeactor.ru Невероятно, но…
Марсоход Opportunity отпразднует завтра 5000 день работы на Марсе Марсоход Opportunity отпразднует завтра 5000 день работы на Марсе Марсианский ровер Opportunity, который является настоящим ветераном среди марсоходов, готовится к своему пятитысячному рабочему дню — сообщает официальный сайт Национального аэрокосмического агентства Соединенных Штатов Америки. "Невероятно, но факт — наш…
Фото
Солончак Уюни или Зеркало Бога Солончак Уюни или Зеркало Бога

На Земле еще встречаются совершенно фантастические места, где создается ощущение нахождения на друго...

Видео

 

Зимние олимпийские игры 2018 Алина Загитова короткая программа мировой рекорд Олимпиада 2018

Опрос

Как вы согреваетесь во время морозов?

 

Анекдот дня

Правительство никогда не теряет оптимизма! Поэтому народ его и не находит.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.