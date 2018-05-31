Ученые обнаружили следы развитых технологий в древней Европе‍

Итогом исследовательского проекта, который осуществлялся силами археологов из разных стран мира, стало обнаружение на территории Балканского полуострова следов свинцового загрязнения, которому свыше трех с половиной тысяч лет. Этот факт, как считают ученые, свидетельствует о высоком технологическом уровне жителей древней Сербии.
"Частицы свинца, которые образовывались в процессе переплавки руды, разносились на значительные расстояния и оседали, например, в торфяных болотах. Мы можем исследовать эти болота слой за слоем и получать, соответственно, определенное представление об эволюции металлургии", — говорят ученые.
Еще совсем недавно считалось, что свинцовую руду начали плавить жители Испании, а происходило это примерно три тысячи лет назад. Однако новая находка внесла свои корректировки — оказалось, что на Балканах свинец получали три тысячи шестьсот лет назад.
"Исследование показало, что Сербия стала технологическим центром еще во времена Римской империи, но и после ее падения сохраняла довольно высокий уровень, если говорить о металлургии. Даже на протяжении Темных веков и Средневековья в Сербии не прекращалась выплавка руды, а технологии, которые для этого использовались, были весьма передовыми", — заключают археологи.
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