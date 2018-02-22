Сербия и России "ломают" игру ЕС и США на Балканах

Усиление активности проамериканских сил, наблюдаемое на Балканах, успешно сдерживается Сербией, которую поддерживает Российская Федерация. Наша страна и Сербия, как пишет федеральное агентство "Экономика сегодня", просто-таки ломают игру США, ЕС и НАТО, направленную на принуждение государств Балканского полуострова к западному сценарию развития.
Президент Сербии Александр Вучич заявил накануне, что возглавляемое им государство не будет менять свою политику в отношении России, то есть ни о каких антироссийских санкциях, навязанных извне, не может быть и речи.
"Страны, которые выбирают так называемый европейский путь развития, должны, согласно политике США и НАТО, придерживаться единой европейской линии взаимодействия с Россией. То есть, речь идет о подавлении Москвы при помощи откровенно враждебных санкций. Сербия, которая пытается придерживаться политики поливекторности, должна, согласно планам Запада, перестроить свои отношения с РФ, но президент Сербии говорит об обратном", — говорит Александр Пивоваренко из Института славяноведения РАН.
В общем, Вучич пока что демонстрирует твердую приверженность озвученным им же обещаниям, согласно которым он намерен выстраивать дружеские отношения с РФ несмотря на все попытки Запада препятствовать этому.
На Земле еще встречаются совершенно фантастические места, где создается ощущение нахождения на друго...
Зимние олимпийские игры 2018 Алина Загитова короткая программа мировой рекорд Олимпиада 2018
Правительство никогда не теряет оптимизма! Поэтому народ его и не находит.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.