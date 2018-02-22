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Усиление активности проамериканских сил, наблюдаемое на Балканах, успешно сдерживается Сербией, которую поддерживает Российская Федерация. Наша страна и Сербия, как пишет федеральное агентство "Экономика сегодня", просто-таки ломают игру США, ЕС и НАТО, направленную на принуждение государств Балканского полуострова к западному сценарию развития.

Президент Сербии Александр Вучич заявил накануне, что возглавляемое им государство не будет менять свою политику в отношении России, то есть ни о каких антироссийских санкциях, навязанных извне, не может быть и речи.

"Страны, которые выбирают так называемый европейский путь развития, должны, согласно политике США и НАТО, придерживаться единой европейской линии взаимодействия с Россией. То есть, речь идет о подавлении Москвы при помощи откровенно враждебных санкций. Сербия, которая пытается придерживаться политики поливекторности, должна, согласно планам Запада, перестроить свои отношения с РФ, но президент Сербии говорит об обратном", — говорит Александр Пивоваренко из Института славяноведения РАН.

В общем, Вучич пока что демонстрирует твердую приверженность озвученным им же обещаниям, согласно которым он намерен выстраивать дружеские отношения с РФ несмотря на все попытки Запада препятствовать этому.