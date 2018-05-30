Физик-теоретик предсказал уничтожение инопланетян людьми‍

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Существование инопланетян все еще не доказано, однако сотрудник Московского института электронной техники, физик-теоретик Александр Березин, уверен, что человечество уничтожит внеземную разумную жизнь, если обнаружит ее.

А инопланетяне, в свою очередь, постараются истребить людей, если наткнутся на нас. Вот такие вот отношения между разумными видами установились, по мнению Березина, во Вселенной.

Своей теорией российский физик-теоретик объясняет парадокс Ферми — то есть, наблюдаемое на практике отсутствие следов существования внеземных цивилизаций. Почему парадокс? Потому что за многие миллиарды лет, в течение которых существует Вселенная, инопланетяне должны были расселиться по доступному пространству более-менее равномерно. Но этого, судя по всему, не произошло.

Ученые объясняют парадокс Ферми по-разному. Некоторые уверены, что инопланетные цивилизации давно погибли, т.к. возникли гораздо раньше человеческой, другие же считают, что инопланетяне по каким-то причинам не стремятся выйти с нами на связь.

Березин говорит, что технологически развитых инопланетян просто не существует. Потому что иначе они бы нас уже уничтожили. Ну или мы их.