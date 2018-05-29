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В Италии обнаружили самое старое дерево Европы

Вторник, 29 Мая 2018 13:43
В Италии обнаружили самое старое дерево Европы Фото из открытых источников

Самое старое дерево Европы обнаружилось на территории Италии — это, как сообщает издание Ecology, сосна Гельдрейха, которой 1230 лет. Растет старейшее европейское дерево в Национальном парке Поллино.

 

Ученым, которые изучили самое древнее дерево Старого Света, удалось установить его возраст довольно точно — для этого применялся комбинированный метод, основанный на подсчете годовых колец и радиоуглеродном анализе.

 

Сосну Гельдрейха часто называют боснийской сосной — то есть, кроме юга Италии, дерево растет на Балканском полуострове. Встречается сосна в основном в горах, на высоте в полтора - два с половиной километра. Речь идет о довольно высоком и массивном дереве — оно дорастает до восьми с половиной десятков метров, а диаметр его ствола может составлять два метра.

 

Обнаруженная в Национальном парке Поллино сосна является не единственным представителем своего вида, который перешагнул тысячелетний рубеж — сосны Гельдрейха, которым больше тысячи лет, обнаруживались и ранее. Например — в Северной Греции. Здесь растет боснийская сосна возрастом 1075 лет — до обнаружения нового рекордсмена старейшим европейским деревом считалась именно она.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Дерево
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